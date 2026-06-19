Tužna poruka Sare Ćirković nakon pobjede

Najbolja srpska bokserka Sara Ćirković nastupila je u Ložionici na Balkan Boksing 8, gdje je slavila protiv Leticije Amanuu.

Srpkinja je pružila odličnu borbu, a ona je prekinuta u četvrtoj rundi kada je Sara napravila sjajnu seriju udaraca zbog čega se i sudija uključio.

Inače, protivnica Sare Ćirković nije imala nijedan poraz do ovog meča.

Zbog toga su novinari i pitali Saru da li je ovo njena najbolja borba u karijeri.

"Jeste, slažem se. Bilo je odlično. Prekid u četvrtoj rundi, moja četvrta profesionalna borba i četvrta pobjeda. Baš sam zadovoljna", ističe Sara, prenosi "Telegraf".

Upitali su je potom i da li je bila iznenađenja kad nije prekinuta borba u pređašnjoj seriji udaraca.

"Jesam, mislila sam da će sudija da prekine, ali nije. Spremila sam se da u petoj to nadoknadim, ali je ipak odustala malo ranije", rekla je.

Pred ovaj meč su njih dvije bile baš prijateljski nastrojene, Leticija ju je grlila na mjerenju.

Na kraju, izjavila je saučešće zbog Anastasije koja je preminula, a za koju je željela da se bori.

"Svakako je bio dodatni motiv. Jako mi je žao, saučešće porodici i jako tužna vijest prije meča", rekla je Sara.