Sestre Simić mlade nade banjalučkog džudoa putuju na Evropsko prvenstvo

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Članice banjalučkog Džudo kluba Kodokan, sestre Mia i Tea Simić, nastupiće na Evropskom prvenstvu u džudou koje će biti održano od 29. juna do 1. jula u Gran Canariji.
Tea Simić će se takmičiti u kategoriji do 52 kilograma, dok će Mia Simić nastupiti u kategoriji do 57 kilograma.
Tea važi za jednu od najvećih mladih nada džudo sporta u Bosni i Hercegovini i trenutno zauzima 39. mjesto na svjetskoj kadetskoj rang-listi. Ove godine ostvarila je zapažen rezultat osvajanjem bronzane medalje na Kadetskom evropskom kupu u Poreču, na kojem je učestvovalo više od 900 takmičara. Pored toga, osvojila je i dva peta mjesta na evropskim kupovima u Portugalu i Sloveniji.
Njena sestra Mia takođe bilježi uspješne nastupe na međunarodnoj sceni. Nakon promjene težinske kategorije, pred njom je period prikupljanja bodova za svjetsku rang-listu. Mia je prošle godine predstavljala Bosnu i Hercegovinu na Olimpijadi mladih (EYOF) u Skoplju.
Nastup na Evropskom prvenstvu u Gran Canariji predstavlja novo veliko iskušenje, ali i priliku da sestre Simić potvrde kvalitet i nastave uspješan takmičarski put na međunarodnoj sceni.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
35 min0
Republika Srpska
35 min0
Društvo
38 min0
Svijet
44 min0
Ostali sportovi
10 h0
Ostali sportovi
3 d0
Ostali sportovi
4 d0
Ostali sportovi
4 d0
Najnovije
18
09
18
06
18
03
18
01
17
53
Trenutno na programu