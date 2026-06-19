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Sestre Simić mlade nade banjalučkog džudoa putuju na Evropsko prvenstvo

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 17:48

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Чланице бањалучког Џудо клуба Кодокан, сестре Миа и Теа Симић,
Foto: Ustupljena fotografija

Članice banjalučkog Džudo kluba Kodokan, sestre Mia i Tea Simić, nastupiće na Evropskom prvenstvu u džudou koje će biti održano od 29. juna do 1. jula u Gran Canariji.

Tea Simić će se takmičiti u kategoriji do 52 kilograma, dok će Mia Simić nastupiti u kategoriji do 57 kilograma.

Tea važi za jednu od najvećih mladih nada džudo sporta u Bosni i Hercegovini i trenutno zauzima 39. mjesto na svjetskoj kadetskoj rang-listi. Ove godine ostvarila je zapažen rezultat osvajanjem bronzane medalje na Kadetskom evropskom kupu u Poreču, na kojem je učestvovalo više od 900 takmičara. Pored toga, osvojila je i dva peta mjesta na evropskim kupovima u Portugalu i Sloveniji.

Njena sestra Mia takođe bilježi uspješne nastupe na međunarodnoj sceni. Nakon promjene težinske kategorije, pred njom je period prikupljanja bodova za svjetsku rang-listu. Mia je prošle godine predstavljala Bosnu i Hercegovinu na Olimpijadi mladih (EYOF) u Skoplju.

Nastup na Evropskom prvenstvu u Gran Canariji predstavlja novo veliko iskušenje, ali i priliku da sestre Simić potvrde kvalitet i nastave uspješan takmičarski put na međunarodnoj sceni.

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Tagovi :

Džudo

Evropsko prvenstvo 2026.

Kodokan

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