LISTA: Nova olakšavajuća pravila na sedam prelaza sa Hrvatskom

Na sedam međunarodnih graničnih prelaza između Hrvatske i BiH od 8. juna omogućen je prelazak praznih teretnih vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3,5 tona.

Izmjenama Ugovora o graničnim prelazima između Republike Hrvatske i BiH liberalizovano je kretanje praznih vozila za prijevoz tereta kategorije N1, saopštila je Policijska uprava.

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Nova pravila primjenjuju se od 8. juna 2026. godine, a u nastavku je lista sedam prelaza na koja se odnose:

Mali Prolog

Prud

Gabela Polje

Metković

Imotica

Čepikuće

Slano

Navedeni prelazi otvoreni su 24 sata dnevno za međunarodni promet putnika, uz stalno obavljanje poslova iz nadležnosti policije i carine.

Ukinuta dosadašnja ograničenja

Izmjenama članka 2. stav 6. Ugovora ukinuta su dosadašnja ograničenja koja su se odnosila na vrste prevoznih sredstava.

Time je preko navedenih prelaza omogućen promet praznih teretnih vozila kategorije N1, odnosno vozila namijenjenih prevozu tereta čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3,5 tona.

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Promjena je uvedena uvažavajući zahtjeve privrednika za liberalizacijom propisa, a trebala bi olakšati poslovanje lokalnih i regionalnih kompanija te ubrzati protok lakih komercijalnih vozila.

Vozila moraju biti potpuno prazna

Osnovni uslov za prelazak vozila kategorije N1 preko ovih graničnih prelaza jeste da vozila budu potpuno prazna.

Policijski službenici u saradnji s radnicima Carinske uprave sprovodiće pojačane mjere granične kontrole i nadzora, a ispunjavanje navedenog uslova utvrđivaće se detaljnim pregledom vozila na graničnoj crti.

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Očekuje se da će izmjene pridonijeti i rasterećenju graničnih prelaza namijenjenih robnom prometu. Učesnici u prekograničnom prometu pozvani su na saradnju s policijskim i carinskim službenicima tokom sprovođenja kontrola, prenosi "Jabuka TV".