Subota donosi veliku vrućinu širom Evrope: U Srpskoj do 36 stepeni

Srpska će biti pod uticajem grebena sa jugozapada, uz priliv toplog vazduha. U prizemlju će biti visok vazdušni pritisak, pod uticajem anticiklona iz srednje Evrope, kažu iz RHMZ za ATV.

Sunčano i toplije u Srpskoj

Vjetar će biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni.

Minimalna temperatura vazduha biće od 14 do 18 stepeni, na jugu do 21, a u višim predjelima od 10 stepeni.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 31 do 36 stepeni, dok će u višim predjelima iznositi od 25 stepeni.

U Banjaluci veoma toplo

U Banjaluci će sutra biti sunčano i veoma toplo, uz malu oblačnost.

Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.

Minimalna temperatura vazduha biće oko 17, a maksimalna oko 35 stepeni.

Prognoza po regijama

U Krajini će biti sunčano i veoma toplo, uz malu oblačnost.

U Semberiji će biti pretežno sunčano i veoma toplo.

U centralnim i istočnim predjelima očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz malu oblačnost i toplije.

U Hercegovini će biti pretežno sunčano i veoma toplo.

U nedjelju vruće, od ponedjeljka nestabilnije

U nedjelju, 21. juna, biće pretežno sunčano i vruće. Kasno poslijepodne, razvojem oblačnosti, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom.

Minimalna temperatura vazduha biće od 15 do 19 stepeni, na jugu do 22, a u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha biće od 32 do 37 stepeni, u višim predjelima od 26 stepeni.

U ponedjeljak, 22. juna, nakon pretežno sunčanog jutra, tokom dana biće veoma toplo i nestabilno, uz jači razvoj oblačnosti koja donosi pljuskove sa grmljavinom. Lokalno će biti i nepogoda sa gradom i jakim vjetrom.

Minimalna temperatura vazduha biće od 16 do 23 stepena, u višim predjelima od 13 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha biće od 30 do 36 stepeni, u višim predjelima od 25 stepeni.

U utorak, 23. juna, jutro će biti pretežno sunčano, a tokom dana i dalje veoma toplo i nestabilno, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Minimalna temperatura vazduha biće od 17 do 23 stepena, u višim predjelima od 13 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha biće od 29 do 36 stepeni, u višim predjelima od 25 stepeni.

Vrućina i u Evropi

U subotu se jaka vrućina očekuje na širokom području od Španije, preko Francuske, Italije i Njemačke, do centralne Evrope i Balkana.

Vrlo topao talas širi se i na Poljsku. Svježe će biti u većem dijelu Britanije i na sjeveru Rusije, a vjetrovito u oblasti Skandinavije i Baltika.

U popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi na sjeveru Španije i Francuske, u oblasti Alpa, na sjeveru i istoku Njemačke i ponegdje u centralnoj Evropi.

U većem dijelu Mediterana biće sunčano i toplo. Najjača vrućina očekuje se u Španiji, a zatim u Francuskoj.

Maksimalne temperature kretaće se od 20 stepeni u Dablinu i Moskvi do 38 u Madridu i 35 u Parizu, a na jugu Španije, u Kordobi, do 42 stepena.

U regionu pretežno sunčano

U regionu će u subotu biti pretežno sunčano, uz slab dnevni razvoj oblaka.

Jači lokalni razvoj oblaka očekuje se u Alpima i Sloveniji, kao i na Karpatima, gdje su poslijepodne mogući lokalni pljuskovi.

Maksimalna temperatura biće od 28 stepeni u Istanbulu do 36 u Mostaru i Podgorici.

Oprez za hronične bolesnike

Biometeorološke prilike danas mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično oboljelih, pa im se savjetuje oprez.

Očekuju se termički uslovi znatno iznad prosječnih vrijednosti za ovo doba godine.

I sutra se očekuje biometeorološka situacija koja može izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično oboljelih, pogotovo zbog termičkih uslova znatno iznad prosječnih vrijednosti za ovaj period godine.