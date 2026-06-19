Turisti u Grčkoj u panici zbog "ribe-zec"

Aktuelna je priča o takozvanoj ribi-zec, zbog koje se oglasio i grčki Crveni krst i izdao smjernice građanima Grčke i turistima šta da rade. Ali u plićaku ima i drugih stvorenja koje prave probleme.

Jedan od takvih primjera je ispovijest srpskog turiste koji već godinama ljetuje u Polihronu. On je na društvenim mrežama, uz dozu humora, "objavio rat" nepoznatoj ribi koja ga je, prema njegovim riječima, "terorisala" u plićaku dok se kupao s djecom.

"Ujeda – nije bolno, ali ujeda! Bar desetak puta me je napala. Brza je, ne mogu da je uhvatim, a naoružan sam do zuba maskom i perajima", opisao je svoju "borbu" ovaj turista, napominjući da se u dubini ništa slično ne dešava.

Njegovo iskustvo nije usamljeno. Beograđanin koji je prošle godine ljetovao u Nea Flogiti, u Solunskoj regiji, opisao je gotovo identičnu situaciju.

"Kadgod bi bili u plićaku sa djecom, navali neko malo jato i osjetiš kao malo štipkanje, po stopalima, bogami meni i po butinama", ispričao je on.

Iako djecu nisu dirale, ribice su odrasle primoravale na stalno kretanje ili odlazak u dublju vodu. U jednom trenutku, njegova supruga je zadobila lakši ujed za prst na nozi koji je blago prokrvario, što je, kako navodi, dodatno privuklo ribice, pa je tog dana odustala od kupanja, prenosi B92