Sve više mladih kupuje kuće na periferiji umjesto stanova u centru

Sve više građana u BiH, posebno mladih porodica, umjesto kupovine stana u gradskom jezgru bira gradnju ili kupovinu kuće na periferiji.

Razlog su, kako ističu, visoke cijene stanova, veća kvadratura za isti novac i mogućnost života u mirnijem okruženju, zbog čega raste potražnja za placevima i kućama u okolini većih gradova, pišu Nezavisne.

Raste interesovanje za kuće i placeve u okolini Sarajeva

Berin Kumro, vlasnik Agencije za nekretnine NEX iz Sarajeva, istakao je u razgovoru za "Nezavisne novine" da se sve veći broj mladih ljudi odlučuje da stambeno pitanje riješi kupovinom kuće na periferiji grada umjesto stana u centru.

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"Sve je veća potražnja za placevima na kojima bi se gradile kuće, ali i za starijim objektima koje je potrebno renovirati. Ljudi u četrdesetim i pedesetim godinama sve češće traže nekretnine u okolini Sarajeva, gd‌je se odlučuju za život u mirnijem okruženju", rekao je Kumro.

Kako je pojasnio, kuće koje se nalaze dva do tri kilometra od centra Sarajeva, a u pristojnom su stanju, mogu se kupiti po cijeni od 400.000 do 500.000 KM.

"Riječ je uglavnom o objektima površine oko 120 metara kvadratnih, smještenim na parcelama od 300 do 800 metara kvadratnih. Veoma brzo prodamo kuću od 150.000 marka umjesto stana od 50 kvadrata koji isto toliko košta", kazao je Kumro.

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Banjalučani sve češće biraju gradnju kuće umjesto kupovine stana

Slična situacija je i u Banjaluci, a kako kaže Dragan Milanović, direktor agencije "Remax" Banjaluka, u posljednje vrijeme primjetan je značajan rast interesovanja za kuće i placeve.

"Nagli rast cijena stanova u novogradnji, ali i polovnih stanova, doveo je do toga da se sve više građana okreće kupovini placeva i kuća na periferiji grada. Kada kvadrat stana u centru grada košta više od 5.000 KM, mnogi dolaze do zaključka da za isti novac mogu izgraditi kuću od 100 do 150 metara kvadratnih, što je sasvim dovoljno za potrebe jedne porodice", rekao je Milanović.

Prema njegovim riječima, sve veće cijene nekretnina primorale su mnoge građane da preispitaju svoje prioritete.

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"Kuća možda nije prvi izbor svakoga, ali mnogi jednostavno nisu u mogućnosti da se toliko zaduže ili izdvoje novac potreban za kupovinu stana u gradu. Zbog toga sve češće traže alternativu na periferiji grada", naveo je Milanović.

Najtraženije lokacije za gradnju porodičnih kuća

Dodaje da su među najtraženijim lokacijama za gradnju porodičnih kuća naselja Debeljaci, Dragočaj, Drakulić i Šargovac, gd‌je se i dalje mogu pronaći parcele po prihvatljivijim cijenama.

"Sa druge strane, naselja poput Lauša i Lazareva postala su znatno skuplja, jer investitori intenzivno kupuju zemljište za izgradnju stambenih zgrada, što dodatno podiže cijene", istakao je Milanović.

Veća kuća i dvorište za cijenu manjeg stana

Mirko R. iz Banjaluke kaže da je odlučio sa suprugom da kupi plac 7,8 kilometara udaljen od centra grada.

"Odlučio sam se da pravim kuću jer za cijenu stana od nekih šezdesetak kvadrata u blizini centra grada mogu napraviti duplo veću kuću na placu koji sam pazario. Takođe, dvorište mi je bilo jako bitno kako bi se d‌jeca mogla igrati. I na ovoj lokaciji su mi sve potrebne stvari poput marketa, apoteke, pekare, mesnice ili d‌ječjeg igrališta vrlo blizu, tako da je i to jedan od razloga. Cijene su prethodnih godina eksplodirale i sve je skupo, ali mi je ipak opcija kuće mnogo bolja opcija", istakao je ovaj Banjalučanin.