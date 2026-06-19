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Iran najavio brže izdavanje dozvola za plovidbu kroz Ormuz

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ATV redakcija
19.06.2026 06:50

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Ормуски мореуз
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Nakon što je i zvanično potpisan sporazum između Amerike i Irana, Centralna komanda SAD saopštila je da su američke oružane snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja.

Sa druge strane, iranski Vrhovni savet za nacionalnu bezbjednost naveo je da će preduzeti mjere da bi brodovima koji žele da prođu kroz Ormuz brzo bile izdate potrebne dozvole.

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da očekuje primirje na svim frontovima na Bliskom istoku, nakon što je stupio na snagu Memorandum o razumevanju između Amerike i Irana kada su ga predsednici dviju zemalja zvanično i potpisali.

Centralna komanda SAD saopštila je da su američke snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja, a iranski Vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost naveo je da će preduzeti mjere da bi brodovima koji žele da prođu kroz Ormuz brzo bile izdate potrebne dozvole.

Potpredsjednik SAD Džej Di Vens, istovremeno, izjavio je da Izrael mora da poštuje mirovni proces sa Iranom, kao i da Vašington želi da libanska vlada ima kontrolu nad jugom svoje države.

Američki ministar odbrane Pit Hegset je, u međuvremenu, rekao da će SAD ponovo pokrenuti vojnu akciju i uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obaveze prema sporazumu.

Sa druge strane, iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei poručio je da će budući pregovori sa SAD biti vođeni uz očuvanje prava Irana, kao i da Teheran neće prihvatiti "neprijateljske uslove". Hamnei je istakao i da je predsjednik Irana Masud Pezeškijan preuzeo odgovornost za zaštitu interesa zemlje.

Za to vrijeme, Ministarstvo zdravlja u Gazi, koje je pod kontrolom Hamasa, saopštilo je da je više od 1.000 Palestinaca ubijeno u enklavi od prekida vatre postignutog uz posredovanje SAD, u oktobru prošle godine.

(RTS)

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Ormuski moreuz

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