Tramp: Očekujem potpuni prekid vatre na Bliskom istoku, uključujući i u Libanu

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da Vašington ostaje posvećen miru i pozvao sve strane na Bliskom istoku da nastave da podržavaju pregovore, navodeći da očekuje potpuni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban, libanski militantni pokret Hezbolah i Izrael.

- Sjedinjene Američke Države su posvećene miru i ohrabrujemo sve u regionu Bliskog istoka da zadrže svoju posvećenost kako bismo omogućili da se naši pregovori uspješno nastave - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Socijalna istina.

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On je ocijenio da tržišta pozitivno reaguju na razvoj događaja, navodeći da su cijene nafte značajno pale, dok su indeksi na berzi porasli.

- Očekujemo potpuni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban, Hezbolah i Izrael - naglasio je američki predsjednik.

(Tanjug)