Dvoje Banjalučana u Los Anđelesu napravilo ''malu Jugoslaviju''

Dok se navijači Bosne i Hercegovine ovih dana okupljaju u Los Anđelesu zbog nastupa reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, jedan mali restoran ovom gradu postao je "mala Jugoslavija".

Posebna atmosfera vlada uoči večerašnje utakmice Bosne i Hercegovine i Švajcarske, koja se igra upravo u Los Anđelesu. Meč drugog kola grupne faze Svjetskog prvenstva počinje u 21 čas po vremenu u BiH, a očekuje se dolazak velikog broja navijača iz cijele Kalifornije.

U Aroma Kafeu, koji su prije više od dvije decenije osnovali Banjalučani Adem i Amra Slipac, posljednjih dana teško je pronaći slobodan sto. Navijači BiH dolaze prije utakmica, druže se, razgovaraju o reprezentaciji i uz ćevape, pite i bosanski lonac stvaraju atmosferu koja više podsjeća na Banjaluku, Sarajevo ili Mostar nego na Los Anđeles.

"Dolaze nam ljudi iz cijelog regiona, zajedno se druže, razmjenjuju kartice i telefone", priča Amra Slipac.

Upravo zbog takve atmosfere Aroma Kafe se nedavno našao i u serijalu "Pič tu Plejt", projektu posvećenom Svjetskom prvenstvu 2026, koji kroz fudbal, navijače i hranu predstavlja različite kulture Los Anđelesa. U jednoj od epizoda autori serijala posjetili su upravo ovaj restoran kao mjesto koje predstavlja Bosnu i Hercegovinu u gradu domaćinu Mundijala, prenosi portal "Nezavisne".

Za Amru Slipac to je samo još jedna potvrda da se ostvario san njenog pokojnog supruga Adema.

"San mog muža bio je da u Aromi okupi malu Jugoslaviju. I uspio je u tome", kaže ona.

Priča o Aroma Kafeu počinje mnogo prije Los Anđelesa.

Prije rata Adem Slipac bio je uspješan banjalučki privrednik. Njegova firma "AS" bavila se prodajom automobila i rezervnih dijelova, a osim u Banjaluci poslovala je kroz više prodajnih objekata širom Bosne i Hercegovine.

Rat je sve promijenio.

Fudbal Navijači BiH u transu: Objavljen početni sastav, tu je legenda, ali nema Lukića

Porodica Slipac najprije je iz Banjaluke otišla u Beograd, zatim u Đevđeliju, pa u Grčku. Nakon dvije godine uslijedio je odlazak u Češku, a potom i u Sjedinjene Američke Države.

"Mi smo iz Banjaluke izašli prvo do Beograda kod prijatelja. Odatle smo otišli u Đevđeliju, bili mjesec dana kod prijatelja Toše. Poslije toga otišli smo u Grčku i tamo ostali dvije godine. Onda je Adem otišao u Češku, a nakon nekoliko mjeseci došla sam i ja. Tu smo bili dvije godine. Potom smo 1996. došli u Kaliforniju", prisjeća se Amra.

Za čovjeka koji je u Banjaluci vodio uspješan posao, početak u Americi nije bio nimalo jednostavan.

"Moj muž je bio magistar ekonomije. Kad smo došli ovdje rekao je: 'Ja ne govorim, ne pišem i ne čitam engleski, ali volim da kuvam'."

Sedam godina rada iz kuće

Prvih sedam godina porodica Slipac pripremala je hranu iz kuće.

Sve je bilo legalno prijavljeno, a posao se razvijao polako. Djeca Senita i Elvedin pomagala su roditeljima, prevodila i komunicirala sa mušterijama, dok su Adem i Amra radili ono što su najbolje znali – spremali hranu.

Tek 2004. godine otvoren je Aroma Kafe.

"Na početku smo imali 70 odsto naših ljudi i 30 odsto ostalih. Danas je obrnuto", kaže Amra.

Amerikanci su, priča ona, zavoljeli balkansku kuhinju.

"Obožavaju našu hranu. Ćevape, pite, sarmu, bosanski lonac. Mi ćevape i sarmu moramo imati 365 dana u godini. Kad jednom probaju naše specijalitete, uvijek im se vraćaju."

Fudbal Nakon Južne Koreje i Južna Afrika šokirala Češku

Mnogi od njih su posjetili Bosnu i Hercegovinu.

"Imamo goste koji su bili u Bosni i Hercegovini. Oduševljeni su hranom i ljudima. Kad dođu ovdje znaju da kažu pita, ćevapi, hurmašica, baklava."

Amra kaže da je posebno ponosna na generacije ljudi sa prostora bivše Jugoslavije koje su uspjele da izgrade život u Kaliforniji.

"Djeca su nam uspjela, ne samo moja. Govorim za Los Anđeles, sva naša djeca ovdje su veoma uspješna, porodice su uspješne. Nema nas puno, ali smo fino raspoređeni. Svi se lijepo slažemo kad nešto treba uraditi."

Iako već tri decenije živi u Americi, kaže da nikada nije zaboravila odakle je došla.

"Mi smo ponosni na svoje, i na Banjaluku i Bosnu."

Kada je Los Anđeles upoznao pljeskavicu

Porodica Slipac nije željela samo da prehrani svoju porodicu.

Željeli su da Amerikancima predstave kuhinju iz kraja iz kojeg su došli.

Prvi ćevapi za ponijeti i danas su posebna uspomena.

"Došao je i rekao mi: 'Amruša, prvi ćevapi idu za to go'."

Uslijedile su godine rasta, priznanja i medijske pažnje.

Njihova pljeskavica našla se među deset najboljih specijaliteta Los Anđelesa, što je za porodicu koja je nekada stigla kao izbjeglica predstavljalo ogromno priznanje.

"Za nas je to bila velika stvar. Da mi predstavimo jednu pljeskavicu u ovolikom gradu."

Adem je, prisjeća se Amra, uvijek insistirao da se kaže pljeskavica.

"Nikada nije dao da se kaže hamburger. Učio ih je kako se kaže pljeskavica."

U Aroma Cafe dolazile su i ekipe velikih američkih medija.

"Fox je dolazio da snima. Bili su oduševljeni ćevapima, sarmom i dolmom. Napravila sam za njih male ćevape. Bilo ih je dvadesetak. Dva sata su snimali, a prilog je trajao tri minute."

Omiljeno mjesto Radeta Šerbedžije

Vremenom je Aroma Cafe postao mnogo više od restorana.

Postao je mjesto okupljanja ljudi sa prostora bivše Jugoslavije.

Kultura ''Maša i tri medvjeda'' stiže na ekrane

Među redovnim gostima bio je i Rade Šerbedžija, koji je godinama govorio da mu je Aroma Cafe omiljeno mjesto u Los Anđelesu.

Nakon Ademove smrti 2021. godine, slavni glumac oprostio se od svog prijatelja riječima koje najbolje opisuju šta je ovaj restoran predstavljao.

"Držao je mali Aroma Cafe na uglu Overlanda i Pico bulevara, u kome smo se mi došljaci iz bivše Jugoslavije sakupljali i družili. Jeli smo tu bosanske specijalitete koje su on i njegova Amra božanski spremali i tako živjeli našu podijeljenu stvarnost u toj dalekoj i stranoj Americi."

Šerbedžija je tada napisao i da je Adem bio "jedan od najdivnijih ljudi koje je u životu sreo".

Od Halida Bešlića do Breda Pita

Zidovi restorana danas su ispunjeni fotografijama poznatih gostiju.

U Aroma Cafe dolazili su Rade Šerbedžija, Ljubiša Samardžić, Halid Bešlić i brojne druge poznate ličnosti sa prostora bivše Jugoslavije.

Ali glas o restoranu stigao je i mnogo dalje.

Među gostima su bili i Bred Pit (Brad Pitt) i Anđelina Džoli (Angelina Jolie), koji su tokom boravka u Los Anđelesu svratili da probaju specijalitete koji su Aroma Cafe učinili poznatim širom grada.

Pet godina nakon Ademove smrti Amra i dalje vodi restoran.

I dalje svakog dana dočekuje goste koji dolaze zbog ćevapa, ali ostaju zbog priče.

"Mene pojedine mušterije mole: 'Amra, ne ostavljaj nas'."

Ipak, priznaje da se približava trenutak kada će zatvoriti jedno veliko životno poglavlje.

"Vrlo brzo se bliži taj trenutak da ja ovo sve napustim. Bila bi mi želja da nađem nekoga sa naših područja da to nastavi. Možda ne ovako kako smo mi napravili, ali da nastavi."

Aroma Cafe danas je mnogo više od običnog restorana. Od mjesta koje su Adem i Amra Slipac gradili nakon ratnih lutanja preko Grčke, Češke i Amerike, postao je jedan od simbola zajednice ljudi sa prostora bivše Jugoslavije u Los Anđelesu.

Upravo zato, dok se navijači BiH okupljaju pred večerašnji meč sa Švajcarskom, u ovom malom restoranu i dalje živi Ademov san da okupi ljude bez obzira na to odakle dolaze.

"San mog muža bio je da u Aromi okupi malu Jugoslaviju. I uspio je u tome."