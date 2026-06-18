Dječak (5) preminuo nakon četiri dana borbe za život: Davio se u bazenu, pa završio u komi

Dječak (5) koji se davio na plaži u Jašiju u Rumuniji preminuo je u bolnici, nakon skoro četiri dana agonije.

Bio je u komi četvrtog stepena i imao je minimalne šanse za preživljavanje. Dječak je bio na bazenu sa drugom starijom djecom i nije bio u pratnji roditelja.

Izvori iz istrage kažu da je preskočio ogradu da bi ušao u bazen, nakon što je napustio kuću bez majčinog znanja.

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Zaposleni u bazenu ga je izvukao iz vode i pružio mu prvu pomoć.

Porodica tvrdi da bazen nije imao spasioca ili čuvare koji bi nadgledali ko ulazi u bazen.

(Telegraf.rs)