Logo

Dječak (5) preminuo nakon četiri dana borbe za život: Davio se u bazenu, pa završio u komi

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 20:10

Komentari:

0
Bazen skakanje djeca
Foto: MarcTutorials/Pexels

Dječak (5) koji se davio na plaži u Jašiju u Rumuniji preminuo je u bolnici, nakon skoro četiri dana agonije.

Bio je u komi četvrtog stepena i imao je minimalne šanse za preživljavanje. Dječak je bio na bazenu sa drugom starijom djecom i nije bio u pratnji roditelja.

Izvori iz istrage kažu da je preskočio ogradu da bi ušao u bazen, nakon što je napustio kuću bez majčinog znanja.

Ебола Конго

Zdravlje

Raste broj oboljelih i preminulih od ebole: Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da će stanje biti i gore

Zaposleni u bazenu ga je izvukao iz vode i pružio mu prvu pomoć.

Porodica tvrdi da bazen nije imao spasioca ili čuvare koji bi nadgledali ko ulazi u bazen.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rumunija

Preminuo dječak

Bazen

tragedija

Komentari (0)

Pročitajte više

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Centralni registar privrede- bolji uvid u poslovanje

2 h

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Svijet

Svašta: Odsjekao sebi stopalo kako bi naplatio osiguranje

2 h

0
Pет електричних trotineta уредно поређани напољу, спремни за изнајмљивање.

Hronika

Trogodišnje dijete povrijeđeno prilikom sudara sa električnim trotinetom na šetalištu

3 h

0
Крокодил плива у води.

Svijet

Dječak (3) zadobio teške povrede u napadu krokodila: Horor u Britaniji

3 h

0

Više iz rubrike

Амерички ратни брод у Хормузу, Иран објавио снимак

Svijet

Ukinuta američka pomorska blokada Irana

2 h

0
Ормуски мореуз

Svijet

Kroz Ormuski moreuz prošlo 12,5 miliona barela nafte

2 h

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Svijet

Svašta: Odsjekao sebi stopalo kako bi naplatio osiguranje

2 h

0
Крокодил плива у води.

Svijet

Dječak (3) zadobio teške povrede u napadu krokodila: Horor u Britaniji

3 h

0

  • Najnovije

21

52

Milica Todorović raznježila javnost riječima o sinu: ''Kad mi se nasmije, mogu da crknem''

21

48

Na meti čak 217 aplikacija: Rokarola može da vas opelješi

21

36

Tramp: Očekujem potpuni prekid vatre na Bliskom istoku, uključujući i u Libanu

21

32

Nema veze s fudbalom: Porodica otkrila zašto je Mesi plakao

21

25

Oglasio se Vico Zeljković: Nestrpljiv sam, ali ostajemo fokusirani

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima