Dječak (3) zadobio teške povrede u napadu krokodila: Horor u Britaniji

Istraga zbog pokušaja ubistva pokrenuta je nakon što je trogodišnji dječak "završio u ograđenom prostoru sa krokodilima" u Kembridžširu, što je šokiralo javnost i izazvalo brzu reakciju policije.

Trogodišnji dječak hitno je prebačen u bolnicu sa teškim povredama.

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Ova dramatična situacija uslijedila je nakon što se mališan, iz još nerazjašnjenih okolnosti, našao u ograđenom prostoru gdje su se nalazili krokodili.

Povezano sa ovim jezivim incidentom, jedan muškarac je uhapšen pod sumnjom za pokušaj ubistva.

Brza reakcija policije: Istraga u punom jeku

Policajci su primili hitan poziv u objekat Džonson iz Old Hjursta, u Hantingdonširu, u 13.24 časova.

Dojava se odnosila na incident u kojem je učestvovao trogodišnji dječak, a tokom kojeg je on, šokantno, završio u ograđenom prostoru sa opasnim krokodilima.

Mjesto događaja je odmah obezbijeđeno, a nadležne službe su pokrenule detaljnu istragu.

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Dječak u kritičnom stanju

Nakon brze intervencije spasilačkih ekipa, dječak je odmah prebačen u bolnicu Addenbruks. Njegove povrede su opisane kao teške, a ljekari se bore za njegov život.

Trenutno se nalazi u kritičnom, ali stabilnom stanju, što daje nadu za oporavak.

Javnost sa strepnjom iščekuje nove informacije o njegovom zdravstvenom stanju i razvoju policijske istrage koja treba da rasvijetli sve okolnosti ovog nevjerovatnog događaja, prenosi Telegraf.