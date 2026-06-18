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Potvrđena optužnica za podmetanje požara u zgradi ''Vjesnika''

18.06.2026 16:59

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Вјесник Загреб
Foto: Tanjug/AP/LANA SLIVAR DOMINIĆ

Vanpretresno vijeće Opštinskog krivičnog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka, koji se terete za podmetanje požara u zgradi „Vjesnika“ sredinom novembra prošle godine, izjavio je danas advokat Petar Barbir.

Optužnica protiv dvojice mladića podignuta je u februaru ove godine, a potvrđenom optužnicom mladići se terete da su zajedno, i po prethodnom dogovoru, zgradu Vjesnika zapalili 17. novembra prošle godine, prenosi Hina.

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Prema optužnici, mladići su požar izazvali tako što su zapalili kartonsku kutiju i papir u njoj, što je izazvalo ubrzano širenje vatre koja je zahvatila više spratova zgrade „Vjesnika“, navelo je tužilaštvo.

Dvojica 18-godišnjaka pušteni su krajem decembra iz istražnog zatvora u kućni pritvor, uz obavezu nošenja elektronske nanogice.

Policija je nakon požara saopštila da su mladići 17. novembra oko 21.50 sati preskočili ogradu nebodera na Slavonskoj aveniji i ušli u zgradu „Vjesnika“, gdej su na 15. spratu izazvali požar, kao i da je sa njima bilo i troje maloljetnika.

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Prema pisanju hrvatskih medija, maloljetnici koji su se nalazili u „Vjesnikovoj „zgradi odmah prije, ili nakon podmetanja požara, imaju status svjedoka.

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Zagreb

Hrvatska

Optužnica

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