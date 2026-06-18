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"Za koga navijaš?" Dječak, koji je izjavom oduševio region

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 08:48

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За кога навијаш дјечак
Foto: TikTok/printscreen

Maleni dječak iz Livna, prema lavini pozitivnih komentara iz regiona, a koji se samo nižu, apsolutna je zvijezda ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u fudbalu.

U razgovoru sa reporterkom N1 televizije, dječak je stekao mnogobrojne simpatije jer je svojom izjavom ujedinio region i jednom rečenicom otopio srca mnogima.

Na pitanje reporterke: Za koga navijaš? mališan je kazao da navija za reprezentaciju Hrvatske i Bosne, ali je htio navijati i za Srbe, ali se nisu kvalifikovali na SP 2026.

@n1_hrvatska

Najslađa podrška Vatrenima stiže i iz Livna: "Navijam za Bosnu i Hrvatsku, htio sam i za Srbe, ali se oni nisu kvalificirali" 😅❤️😍 #n1info #fyp #vatreni #reprezentacija #sport #nogomet #fifaworldcup #n1croatia #croatia #explore

♬ original sound - N1 Hrvatska

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Za koga navijaš

Dječak

Fudbal utakmica

Hrvatska

Bosna i Hercegovina

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