"Za koga navijaš?" Dječak, koji je izjavom oduševio region

Autor:ATV redakcija
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Maleni dječak iz Livna, prema lavini pozitivnih komentara iz regiona, a koji se samo nižu, apsolutna je zvijezda ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u fudbalu.
U razgovoru sa reporterkom N1 televizije, dječak je stekao mnogobrojne simpatije jer je svojom izjavom ujedinio region i jednom rečenicom otopio srca mnogima.
Na pitanje reporterke: Za koga navijaš? mališan je kazao da navija za reprezentaciju Hrvatske i Bosne, ali je htio navijati i za Srbe, ali se nisu kvalifikovali na SP 2026.
@n1_hrvatska
Najslađa podrška Vatrenima stiže i iz Livna: "Navijam za Bosnu i Hrvatsku, htio sam i za Srbe, ali se oni nisu kvalificirali" 😅❤️😍 #n1info #fyp #vatreni #reprezentacija #sport #nogomet #fifaworldcup #n1croatia #croatia #explore ♬ original sound - N1 Hrvatska
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