"Za koga navijaš?" Dječak, koji je izjavom oduševio region

Maleni dječak iz Livna, prema lavini pozitivnih komentara iz regiona, a koji se samo nižu, apsolutna je zvijezda ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u fudbalu.

U razgovoru sa reporterkom N1 televizije, dječak je stekao mnogobrojne simpatije jer je svojom izjavom ujedinio region i jednom rečenicom otopio srca mnogima.

Na pitanje reporterke: Za koga navijaš? mališan je kazao da navija za reprezentaciju Hrvatske i Bosne, ali je htio navijati i za Srbe, ali se nisu kvalifikovali na SP 2026.