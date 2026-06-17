Mirjana Pajković na žestokom udaru: Demoliran joj auto

Autor:ATV
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Mirjani Pajković, bivšoj funkcionerki Ministarstva ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori, koja je postala poznata kada su isplivali njeni eksplicitni snimci, noćas je demoliran automobil.
Pajkovićeva se oglasila na društvenim mrežama i objavila video-snimak uz poruku: “Šta vam radim? Zašto mi ne date da živim?“.
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Ona je ranije obavljala funkciju generalne direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda.
Sa te pozicije je krajem januara podnijela ostavku, nakon afere u vezi sa eksplicitnim snimcima, a Vlada ju je zvanično razrešila 19. marta.
Ipak, nastavila je da radi u istom Ministarstvu nakon što je 10. aprila raspoređena na mjesto samostalne savjetnice u okviru Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda.
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Od kako su isplivali njeni eksplicitni snimci, na kojima je i Nikola Drecun, pripadnik "kavačkog klana", ne prestaje da izaziva pažnju javnosti, a nedavno je najavila i kandidaturu za predsjednika Crne Gore.
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