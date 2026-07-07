Dodik: Sva naša ulaganja u klub daju rezultat, sto godina slavimo pobjednički

Autor:ATV redakcija
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Divno veče u Banjaluci. Pune tribine, odlična atmosfera, sportsko navijanje. Podrška koja nije prestajala nijednog trenutka najbolji je dokaz da Borac nikada nije sam, rekao je Milorad Dodik, nakon utakmice Borac Levski u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.
"Viteška borba na terenu i rezultat kojim možemo biti zadovoljni. U duelu s timom koji je mnogostruko bogatiji, Borac je bio bolji rival.
Momci su pokazali karakter, želju i borbu dostojnu grba koji nose. Rezultat ostavlja sve otvoreno, a vjerujem da će upravo taj karakter, po kojem je Borac prepoznatljiv, odlučiti revanš u Sofiji.
Sva naša ulaganja u klub daju rezultat. Sto godina slavimo pobjednički", rekao je Dodik.
Divno veče u Banjaluci. Pune tribine, odlična atmosfera, sportsko navijanje. Podrška koja nije prestajala nijednog trenutka najbolji je dokaz da Borac nikada nije sam.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 7, 2026
Viteška borba na terenu i rezultat kojim možemo biti zadovoljni.
U duelu s timom koji je mnogostruko bogatiji, Borac… pic.twitter.com/vWNZJoI03b
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