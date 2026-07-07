Dodik: Sva naša ulaganja u klub daju rezultat, sto godina slavimo pobjednički

Divno veče u Banjaluci. Pune tribine, odlična atmosfera, sportsko navijanje. Podrška koja nije prestajala nijednog trenutka najbolji je dokaz da Borac nikada nije sam, rekao je Milorad Dodik, nakon utakmice Borac Levski u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

"Viteška borba na terenu i rezultat kojim možemo biti zadovoljni. U duelu s timom koji je mnogostruko bogatiji, Borac je bio bolji rival.

Momci su pokazali karakter, želju i borbu dostojnu grba koji nose. Rezultat ostavlja sve otvoreno, a vjerujem da će upravo taj karakter, po kojem je Borac prepoznatljiv, odlučiti revanš u Sofiji.

Sva naša ulaganja u klub daju rezultat. Sto godina slavimo pobjednički", rekao je Dodik.