Logo

Dodik: Sva naša ulaganja u klub daju rezultat, sto godina slavimo pobjednički

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 23:12

Komentari:

0
Додик: Сва наша улагања у клуб дају резултат, сто година славимо побједнички
Foto: X / Milorad Dodik

Divno veče u Banjaluci. Pune tribine, odlična atmosfera, sportsko navijanje. Podrška koja nije prestajala nijednog trenutka najbolji je dokaz da Borac nikada nije sam, rekao je Milorad Dodik, nakon utakmice Borac Levski u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

"Viteška borba na terenu i rezultat kojim možemo biti zadovoljni. U duelu s timom koji je mnogostruko bogatiji, Borac je bio bolji rival.

Momci su pokazali karakter, želju i borbu dostojnu grba koji nose. Rezultat ostavlja sve otvoreno, a vjerujem da će upravo taj karakter, po kojem je Borac prepoznatljiv, odlučiti revanš u Sofiji.

Sva naša ulaganja u klub daju rezultat. Sto godina slavimo pobjednički", rekao je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

FK Borac

Borac Levski

Komentari (0)

Pročitajte više

Капитен Борца Синиша Саничанин даје изјаву медијима након ремија против Левског из Софије, 7. јула 2026. године.

Fudbal

Saničanin: Pokazali smo da možemo da igramo protiv Levskog, nadamo se pozitivnom ishodu

39 min

0
Минић: Борац вечерас отворио ново европско поглавље

Fudbal

Minić: Borac večeras otvorio novo evropsko poglavlje

1 h

0
Додик: "Борац" постао симбол града који никад не одустаје

Fudbal

Dodik: "Borac" postao simbol grada koji nikad ne odustaje

2 h

2
Погледајте како је Борац повео против Левског

Fudbal

Pogledajte kako je Borac poveo protiv Levskog

2 h

0

Više iz rubrike

Капитен Борца Синиша Саничанин даје изјаву медијима након ремија против Левског из Софије, 7. јула 2026. године.

Fudbal

Saničanin: Pokazali smo da možemo da igramo protiv Levskog, nadamo se pozitivnom ishodu

39 min

0
Минић: Борац вечерас отворио ново европско поглавље

Fudbal

Minić: Borac večeras otvorio novo evropsko poglavlje

1 h

0
Додик: "Борац" постао симбол града који никад не одустаје

Fudbal

Dodik: "Borac" postao simbol grada koji nikad ne odustaje

2 h

2
Погледајте како је Борац повео против Левског

Fudbal

Pogledajte kako je Borac poveo protiv Levskog

2 h

0

  • Najnovije

23

44

SAD pokrenuo seriju vazdušnih udara na Iran: "Moraju platiti visoku cijenu"

23

12

Dodik: Sva naša ulaganja u klub daju rezultat, sto godina slavimo pobjednički

23

10

Saničanin: Pokazali smo da možemo da igramo protiv Levskog, nadamo se pozitivnom ishodu

23

05

Neprijatan trenutak za Makrona: Erdoganova supruga odbila gest predsjednika Francuske

22

46

Minić: Borac večeras otvorio novo evropsko poglavlje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima