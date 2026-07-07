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SAD pokrenuo seriju vazdušnih udara na Iran: "Moraju platiti visoku cijenu"

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ATV redakcija
07.07.2026 23:44

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Sjedinjene Američke Države pokrenule su seriju vazdušnih udara na Iran, saopštila je Američka centralna komanda (CENTCOM), navodeći da je riječ o odgovoru na iranske napade na tri trgovačka broda koja su plovila kroz Hormuški moreuz.

Iz CENTCOM-a su u objavi na društvenoj mreži Iks poručili da su američke snage započele „seriju snažnih udara“ s ciljem da Iranu nametnu „visoku cijenu“ zbog, kako navode, napada na komercijalne brodove s civilnim posadama u međunarodnim vodama.

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„Američke snage Centralne komande započele su izvođenje serije snažnih udara protiv Irana kako bi nametnule visoku cijenu zbog ciljanja i napada na komercijalne brodove s nedužnim civilnim posadama u međunarodnom plovnom putu. Američki udari predstavljaju odgovor na iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Hormuški moreuz. Iranska agresija bila je ničim izazvana, opasna i predstavlja jasno kršenje primirja“, saopštio je CENTCOM.

Podsjetimo, tri tankera pogođena su u utorak projektilima i dronom tokom plovidbe kroz Hormuški moreuz, što predstavlja najozbiljniji napad na trgovačke brodove u ovom području u posljednjih nekoliko mjeseci. Jedan tanker za prevoz tečnog prirodnog gasa zahvatio je požar nakon pogotka u prostoriju s motorom, dok su druga dva broda pretrpjela manja oštećenja bez prijavljenih povrijeđenih.

Iran nije zvanično preuzeo odgovornost za napade, iako su iranski državni mediji, pozivajući se na neimenovane izvore, tvrdili da je meta bio tanker koji je prevozio prirodni gas iz Katara. Doha je napad ocijenila neprihvatljivim i optužila Teheran za ozbiljno kršenje međunarodnog prava.

Napadi su dodatno povećali napetosti oko bezbjednosti plovidbe kroz Hormuški moreuz, jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca kojim u uobičajenim okolnostima prolazi približno petina globalne trgovine naftom i prirodnim gasom. Međunarodna pomorska organizacija saopštila je da je riječ o najvećem broju napada na trgovačke brodove u jednom danu od kraja aprila.

Istovremeno, Vašington je povukao privremenu dozvolu za prodaju iranske nafte, koja je bila dio ranijeg privremenog dogovora s Teheranom, dok Iran nastavlja insistirati da tankeri kroz moreuz koriste isključivo rute koje odobravaju njegove vlasti. Američka mornarica i međunarodni partneri, s druge strane, poručuju da međunarodni plovni koridor ostaje otvoren.

Pregovori između SAD-a i Irana o trajnom okončanju sukoba, ograničavanju iranskog nuklearnog programa i ponovnom uspostavljanju sigurnog prolaza kroz Hormuški moreuz trenutno su obustavljeni zbog sahrane vrhovnog iranskog vođe ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen na početku rata. Tokom njegove sahrane u Iranu održani su masovni skupovi na kojima su upućene poruke protiv Sjedinjenih Američkih Država i predsjednika Donalda Trampa.

(Kliks)

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