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Hiljade ljudi na sahrani HamneijaGdje je novi vrhovni vođa

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ATV redakcija
05.07.2026 17:29

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Хиљаде људи на сахрани ХамнеијаГдје је нови врховни вођа
Foto: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Vrhovni iranski vođa Modžtaba Hamnei nije prisustvovao očevoj sahrani, na kojoj su se u nedjelju, 5. jula u Teheranu okupili visoki zvaničnici režima i stotine hiljada građana.

Zvanični ispraćaj ajatolaha Alija Hamneija počeo je u petak, 3. jula i trajaće sedam dana širom Irana i Iraka, a vlasti procjenjuju da će ga posjetiti između 12 i 20 miliona ljudi, objavio je Bi Bi Si.

Na vjerskom obredu u teheranskom kompleksu Grand Mosala, koji je predvodio šiitski klerik Džafar Sobhani, prisustvovala su preostala tri sina Alija Hamneija – Masud, Mostafa i Mejsam – te iranski predsjednik Masud Pezeškijan i komandant Revolucionarne garde Ahmad Vahidi.

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Izostanak Modžtabe Khameneia, koji se u javnosti nije pojavio od imenovanja u martu, podstakao je nagađanja da je ranjen u američko-izraelskim vazdušnim napadima u kojima je u februaru poginuo njegov otac, koji je Iranom vladao od 1989. godine. Njegov izostanak tumači se i u kontekstu izraelskih prijetnji likvidacijom.

Okupljeni građani mole se za ubijenog iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija kom drugog dana sprovoda u kompleksu Grand Mosala u Teheranu, 5. jula 2026. godine.

Ali Hamnei je tokom svoje vladavine vodio politiku otvorenog sukoba sa Zapadom te je godinama podržavao protivameričke i protivizraelske naoružane grupe na Bliskom istoku, uključujući Hamas u Gazi, Hezbolah u Libanu i Hute u Jemenu.

Njegov ispraćaj u Teheranu osiguravaju stroge mjere bezbjednosti, a državni mediji upozoravaju na opasnost od stampeda zbog velikih gužvi. Fotografije sa sahrane prikazuju medicinske timove koji pomažu starijim osobama, dok okupljene građane prskaju vodenom maglicom kako bi ih rashladili.

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Domaći i strani zvaničnici prolaze pored kovčega ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija i članova njegove porodice nakon odavanja počasti u kompleksu Grand Mosala u Teheranu.

Hamneijevo tijelo biće premješteno iz kompleksa Grand Mosala prije povorke kroz glavni grad u ponedjeljak, nakon čega se u utorak seli u Kom, a u srijedu u Irak. Pokop je predviđen za četvrtak u njegovom rodnom gradu Mašhadu. Kovčeg je izložen uz sanduke četvoro rođaka poginulih u napadima na Teheran, među kojima je i njegova jednogodišnja unuka Zahra Mohamadi Golpajegani.

(Radiosarajevo)

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Ali Hamnei

Ajatolah Modžtaba Hamnei

Iran

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