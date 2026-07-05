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У стану пронађен леш мушкарца, супруга шокирала полицију изјавом

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 17:12

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

У једном стану на Новом Београду данас је пронађен леш мушкарца!

Како "Курир" сазнаје, тијело је било у поодмаклој фази распадања због чега се претпоставља да је човјек преминуо још прије неколико дана.

Извор поменутог портала каже да је преминули живио са супругом.

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"Његова супруга је пала и повриједила се, због чега је њена рођака позвала Хитну помоћ. Када је екипа дошла по том позиву, у стану је затечен леш мушкарца у поодмаклој фази распадања", каже извор и додаје да се испоставила да супруга није никоме пријавила мужеву смрт.

О случају је обавијештена и полиција и тренутно се утврђују све околности.

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"Она је шокираним истражитељима рекла 'да није ни знала да је он умро', данима је живјела са лешом у кући. Тијело је упућено на обдукцију како би се утврдили тачно вријеме и узрок смрти", каже саговорник и додаје да је у питању старији брачни пар.

"Изјава жене и њене рођаке о томе да нису знали да је мушкарац преминуо збунила је истражитеље и тренутно се ради на утврђивању свих чињеница и околности овог бизарног случаја", каже саговорник упознат са детаљима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

пронађено тијело

Београд

Србија

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У стану пронађен леш мушкарца, супруга шокирала полицију изјавом

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