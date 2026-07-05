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Ђоковић посустао у једном сету, али се издигао као Феникс

Аутор:

Стеван Лулић
05.07.2026 18:08

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Новак Ђоковић Вимблдон 2026
Фото: Tanjug/AP Photo/Brian Inganga

Најбољи тенисер у историји Новак Ђоковић пласирао се у четвртфинале Вимблдона побједом над Романом Сафијулином у четири сета.

Ђоковић је славио са 7:6, 6:3, 3:6 и 6:3.

Играо је Новак одлично у прва два сета и дошао до велике предности, а онда је услиједио велики пад у игри и велика нервоза.

То је довело до губитка сета, чиме је Сафијулин смањио Србинову предност.

Ипак, Ђоковић се као феникс издигао у четвртом сету и веома сигурно дошао до побједе.

Новак ће у четвртфиналу играти са бољим из дуела Аљасима и Давидовича Фокине.

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Тагови :

Новак Ђоковић

Роман Сафијулин

Вимблдон

Вимблдон 2026

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