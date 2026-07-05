Ђоковић посустао у једном сету, али се издигао као Феникс

Аутор:Стеван Лулић
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Најбољи тенисер у историји Новак Ђоковић пласирао се у четвртфинале Вимблдона побједом над Романом Сафијулином у четири сета.
Ђоковић је славио са 7:6, 6:3, 3:6 и 6:3.
Играо је Новак одлично у прва два сета и дошао до велике предности, а онда је услиједио велики пад у игри и велика нервоза.
То је довело до губитка сета, чиме је Сафијулин смањио Србинову предност.
Ипак, Ђоковић се као феникс издигао у четвртом сету и веома сигурно дошао до побједе.
Новак ће у четвртфиналу играти са бољим из дуела Аљасима и Давидовича Фокине.
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