Ђоковић у осмини финала: Француз га намучио, али Србин је ипак класа

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић пласирао се у осмину финала Вимблдона
Новак је у трећем колу побиједио Артура Риндеркнеша са 3:1. По сетовима је било 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (4) послије три сата борбе.
Ђоковићу је ово био 105. тријумф на Вимблдону чиме се на вјечној листи изједначио са Роџером Федерером.
Намучио се највећи икада против жилавог Француза, али је ипак успио да спријечи веће компликације и савлада га у њиховом првом међусобном мечу.
У првом сету се Новак више мучио са кретањем и тајминогм него са ривалом. У неколико наврата је проклизавао и падао, срећом без већих посљедица.
Рано је направио брејк, али га је одмах испустио, па је виђена велика борба. Ипак, у финишу Новак слама отпор ривала и долази до сета.
Рутински је Новак добио други сет. Рано је дошао до брејка и овога пута није дозволио Риндеркнешу да се врати у игру.
А, онда несхватљив пад у трећем сету. Ђоковић се угасио, више је статирао него што је играо и Артур је то знао да казни.
Четврти сет је био прилично напет и драматичан. Нисмо видјели ниједну брејк лопту, па се отишло у тај-брејк који Ђоковић добија са 7:4.
Наредни ривал биће му Роман Сафијулин који је са 3:0 савладао Жоаа Фонсеку. Биће то њихов четврти међусобни дуел. Претхдона три добио је Новак без изгубљеног сета.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
18
29
18
25
18
25
18
20
18
13
Тренутно на програму