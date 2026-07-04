Познато када Ђоковић излази на мегдан Сафијулину

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи српски тенисер, Новак Ђоковић сазнао је данас свој термин меча осмине финала Вимблдона против Романа Сафијулина из Русије.
Добра вијест је да ћемо нашег аса гледати на Централном терену.
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Српски тенисер добио је релативно погодан термин, пошто неће зависити од других мечева и биће први на Централном терену у недјељу послије подне.
То аутоматски значи да ћемо Новака Ђоковића и Романа Сафијулина гледати од 14.30 часова по средњеевропском времену, односно сат раније по локалном у Лондону. Оно што једино може да буде проблем је нешто топлије вријеме у британској пријестоници и 28 степени који се прогнозирају у том периоду.
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Одмах након Новака, на Централном терену ће бити и Арина Сабаленка, која се састаје са Наоми Осаком, а за крај програма ћемо пратити и меч Јаника Синера и Шинтара Мочизукија, што ће рећи да ће Јапанци имати два представника ове недјеље на великој сцени.
Потенцијални противници Новака у четвртфиналу, Феликс Оже Алијасим и Алехандро Давидович Фокина играће други меч на Терену бр. 1.
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