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Познато када Ђоковић излази на мегдан Сафијулину

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 16:52

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Новак Ђоковић из Србије враћа лопту Стефаносу Циципасу из Грчке у њиховом мечу другог кола мушког сингла на Вимблдону у тенису у Лондону, сриједа, 1. јул 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Brian Inganga

Најбољи српски тенисер, Новак Ђоковић сазнао је данас свој термин меча осмине финала Вимблдона против Романа Сафијулина из Русије.

Добра вијест је да ћемо нашег аса гледати на Централном терену.

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Српски тенисер добио је релативно погодан термин, пошто неће зависити од других мечева и биће први на Централном терену у недјељу послије подне.

То аутоматски значи да ћемо Новака Ђоковића и Романа Сафијулина гледати од 14.30 часова по средњеевропском времену, односно сат раније по локалном у Лондону. Оно што једино може да буде проблем је нешто топлије вријеме у британској пријестоници и 28 степени који се прогнозирају у том периоду.

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Одмах након Новака, на Централном терену ће бити и Арина Сабаленка, која се састаје са Наоми Осаком, а за крај програма ћемо пратити и меч Јаника Синера и Шинтара Мочизукија, што ће рећи да ће Јапанци имати два представника ове недјеље на великој сцени.

Потенцијални противници Новака у четвртфиналу, Феликс Оже Алијасим и Алехандро Давидович Фокина играће други меч на Терену бр. 1.

(Телеграф)

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Тагови :

Новак Ђоковић

Роман Сафијулин

Вимблдон

Вимблдон 2026

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