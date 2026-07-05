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Apokaliptični prizori u Kini: Oluja guta jug zemlje, ima mrtvih

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 14:44

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На овој фотографији коју је објавила новинска агенција Синхуа, радници чисте пало дрво поред пута у граду Ђијангпинг, Донгсинг у Фангченгангу, аутономној области Гуангси Џуанг на југу Кине, у суботу, 4. јула 2026. године, након што је јак временски систем погодио то подручје.
Foto: Tanjug/Lu Boan/Xinhua via AP

Najmanje pet lica poginulo je usljed obilne kiše na sjeveru Kine, dok je tropska oluja na jugu zemlje obarala drveće i potapala automobile, prenijeli su državni mediji.

Dvoje mještana poginulo je sinoć u bujičnoj poplavi u planinskom području istočnog dijela oblasti Unutrašnja Mongolija, javila je državna novinska agencija Sinhua.

Jedna osoba se utopila dok je čuvala stoku, a druga je stradala nakon što je upala u vodu pokušavajući da se skloni na bezbjedno mjesto.

Istog dana poginula su još tri lica u gradu Fušun u susjednoj pokrajini Ljaoning, oko 390 kilometara jugoistočno od tog područja, prenijela je agencija.

Zbog nevremena u gradu Fušun, oko 3.600 stanovnika evakuisano je u bezbjednija područja.

Na jugu Kine tropska oluja "Majsak" nastavila je kretanje ka sjeveru prema oblasti Guangsi, nakon što je prethodne noći pogodila susjednu vijetnamsku pokrajinu Kuang Nin sa monsunskim vjetrovima brzine veće od 100 kilometara na čas, prenosi Srna.

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Kina

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