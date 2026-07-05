Tramp ušao u istoriju: Ovo je nova novčanica od 100 dolara

Američki ministar finansija Skot Besent saopštio je da su povodom obilježavanja 250 godina od nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država u opticaj puštene novčanice američkog dolara sa potpisom predsjednika SAD Donalda Trampa.

Besent je na platformi Iks potvrdio odluku dijeleći objavu američkog predsjednika sa fotografijom novčanice od 100 dolara na kojoj se nalazi Trampov potpis.

"Ne postoji bolji način da se obilježe istorijska dostignuća naše velike zemlje i predsjednika Donalda Dž. Trampa od američkih novčanica sa njegovim potpisom, i sasvim je prikladno da se ovo istorijsko izdanje pojavi povodom 250. godišnjice države", naveo je Besent.

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Kako prenosi "Blumberg", američke papirne novčanice tradicionalno nose potpise ministra finansija i blagajnika SAD, a ne predsjednika države.

Administracija u Vašingtonu je prošle godine dodala Trampovo ime Američkom institutu za mir, kao i u odbor Centra za scenske umjetnosti Džon F. Kenedi, koji je preuzeo na početku svog drugog mandata.

Sudija je kasnije presudio da se njegovo ime ukloni sa umjetničkog kompleksa, prenosi "B92".

U toku je i postupak preimenovanja Međunarodnog aerodroma Palm Bič na Floridi u Trampovu čast.