Za 15-ak dana stiže sistem koji bi čak mogao dovesti i do pojeftinjenja

Iz Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBIH) potvrđeno je da za 15-ak dana dolazi velika promjena u platnom sistemu, koji bi možda mogao dovesti i do pojeftinjenja.

Naime, kako je navedeno 20. jula počinje primjena instant-plaćanja. To znači da će prijenos novca sa jednog računa na drugi za fizičke i pravne osobe biti trenutan, odnosno izvršen u svega nekoliko sekundi.

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Ova velika digitalna inovacija omogućiće realizaciju transakcija u bilo koje doba dana, pa tako i vikendima te neradnim danima, na principu 24/7/365. Iz Centralne banke ističu kako će se u prvoj fazi primjene ovo pravilo odnositi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje.

Limit do 5.000 KM, plate i penzije za sada po starom

Uvođenje novog sistema donosi i određena pravila te ograničenja u prvoj fazi sprovođenja:

Maksimalan iznos transakcije : Najviši pojedinačni iznos novca koji će se moći poslati jednom instant-transakcijom iznosi 5.000 KM. Ipak, banke će klijentima moći odrediti i niže limite, u zavisnosti od svojih internih procedura.

: Najviši pojedinačni iznos novca koji će se moći poslati jednom instant-transakcijom iznosi 5.000 KM. Ipak, banke će klijentima moći odrediti i niže limite, u zavisnosti od svojih internih procedura. Masovne isplate bez promjena : Iako usluga kreće u julu, masovne isplate poput plata i penzija u prvoj će se fazi i dalje obrađivati tradicionalnim putem. Bankarski se sistem za masovne isplate ne može preusmjeriti preko noći, ali u idućim fazama i te će uplate na račune lijegati u nekoliko sekundi.

: Iako usluga kreće u julu, masovne isplate poput plata i penzija u prvoj će se fazi i dalje obrađivati tradicionalnim putem. Bankarski se sistem za masovne isplate ne može preusmjeriti preko noći, ali u idućim fazama i te će uplate na račune lijegati u nekoliko sekundi. Sistem instant-plaćanja u BiH usklađen je sa sistemom Evropske centralne banke (EU TIPS), što će u kasnijim fazama osigurati siguran i efikasan mehanizam za prekogranična plaćanja i dodatne usluge.

Jeftinije za trgovce, niže cijene za kupce

Uskoro će se omogućiti i plaćanje prilikom kupovine na prodajnim mjestima ili u internetskim trgovinama na temelju Kju Ar koda.

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Ovaj oblik plaćanja biće alternativa kartičnom plaćanju, što će trgovcima donijeti znatno niže naknade za digitalno plaćanje.

Posljedično, smanjenje troškova trgovaca trebalo bi uticati i na niže cijene samih artikala za krajnje kupce.

Postepeno uključivanje banaka

Instant-plaćanje će od samog početka moći koristiti klijenti onih banaka koje su uspješno prošle tehnička testiranja.

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Budući da se ova inovacija uvodi prvi put, moguće je da će sistem u prvim mjesecima rada biti ograničen na određeni broj korisnika, no vrlo bi brzo trebao postati dostupan svima.

Ostale će se banke sistemu priključivati sukcesivno, kako budu završavale tehničke nadogradnje. Iz Centralne banke su ocijenili kako ovim zvanično započinje nova era digitalnih plaćanja u zemlji, i to u kontrolisanim i sigurnim uslovima, prenosi "Kliks".