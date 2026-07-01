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"Globalne cijene nafte će biti visoke"

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 10:34

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"Глобалне цијене нафте ће бити високе"
Foto: Envato/GoldenDayz

Globalne cijene nafte vjerovatno će ostati visoke u bliskoj budućnosti, saopštila je Centralna banka Rusije.

U saopštenju se navodi da su mnogi učesnici na tržištu saglasni sa prognozom da će cijene nafte ostati visoke i da će postepeno padati.

Iz Centralne banke ističu da bi smanjenje rezervi tokom perioda sukoba moglo da odgodi "prelazak tržišta nafte na višak", prenosi Srna

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Tagovi :

Nafta

cijene nafte

Cijene goriva

Centralna banka Rusije

Rezerve goriva

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