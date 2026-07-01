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Srušen rekord temperature okeana: Naučnici zabrinuti

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ATV redakcija
01.07.2026 10:18

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Море
Foto: pexels/ Valeriy Pelts

Svjetski okeani doživljavaju temperature koje su do sada bile neviđene za ovo doba godine, oborivši rekord svih vremena za jun, što izaziva zabrinutost zbog posljedica po globalno vrijeme i morski svijet.

Prema podacima Evropske službe za klimatske promene Kopernikus, koja kombinuje mjerenja sa satelita, brodova i bova, prosječna globalna temperatura površine mora dostigla je 20,86 stepeni Celzijusa 21. juna, a 20,89 stepeni 28. juna, čime je nadmašen rekord postavljen 2024. godine, piše CNN .

Kombinacija El Ninja i klimatskih promjena

Neuobičajenu toplinu je podstakao početak El Ninja, prirodnog klimatskog fenomena koji karakterišu neobično tople vode duž ekvatorijalnog tropskog Pacifika. Iako je El Ninjo tek počeo, mogao bi se intenzivirati i postati jedan od najjačih u posljednjih nekoliko decenija.

Osnovni uzrok, kažu naučnici, je klimatska kriza izazvana ljudskim djelovanjem, koja takođe povećava temperature. Decenijama su okeani djelovali kao glavni toplotni ponor planete, apsorbujući 90 procenata viška toplote koju stvara ljudsko sagorevanje fosilnih goriva.

Stručnjaci: Ulazimo u nepoznatu teritoriju

„Iako porast temperature površine mora nije neočekivan, stopa zagrevanja koju sada vidimo je alarmantna“, rekao je Majkl Meredit, okeanograf u Britanskom antarktičkom zavodu. Još uvijek nije jasno da li je ova neviđena junska vrućina privremena pojava ili pokazatelj onoga što dolazi, ali stručnjaci izražavaju zabrinutost.

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„Trenutni uslovi mogli bi biti pokazatelj početka nove faze koja nas vraća na nepoznatu teritoriju“, rekao je Karlo Buontempo, direktor Kopernikus službe za klimatske promjene. „Sa ovakvim temperaturama okeana i El Ninjom na horizontu, vjerovatno ćemo u narednim mjesecima vidjeti oborene nove temperaturne rekorde.“

Ogromne posljedice po vremenske prilike i morski život

Okeanski događaji imaju ogromne implikacije na globalne vremenske obrasce. Topliji okeani održavaju vazduh toplijim, podstičući toplotne talase, pojačavajući oluje, čineći ih snažnijim i povećavajući isparavanje, što povećava vjerovatnoću ekstremnih padavina i poplava.

Zagrevanje okeana takođe može dovesti do masovnog izbjeljivanja koralnih grebena, smrti drugih morskih organizama i porasta nivoa mora.

(indeks)

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Tagovi :

okean

Visoke temperature

rekordne temperature

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