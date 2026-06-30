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U Crnoj Gori snimljeno otrovno stvorenje: Ubod izaziva parališuće bolove

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 12:15

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Foto: Pexel/ Roger Gasper

Član Fejsbuk grupe "Opština Risan" zabeležio je nesvakidašnji, opasan prizor na crnogorskom primorju – fotografisao je ribu lav, izuzetno otrovnu vrstu.

Riba lav je predator koji se najčešće zadržava uz stenovito morsko dno, a prepoznatljiva je po otrovnim bodljama čiji ubod može da izazove jake bolove koji traju danima, grčenje mišića, pojačano znojenje, probleme s disanjem.

Na objavu u pomenutoj Fejsbuk grupi mnogi su zbog toga reagovali sa strahom.

"Uskoro ćemo se kupati u ronilačkim odijelima jer je i zračenje štetno ili praviti bazene uz obalu", "Jako je lijepa, ali izuzetno opasna", "Kuku, mnogi znaju da je otrovna", glase samo neki od komentara ispod objave.

Ukoliko vas ubode riba lav, savjetuje se da zahvaćeno mjesto odmah potopite u toplu vodu, a potom što prije potražite ljekarsku pomoć.

Prirodno stanište ribe lav je Indijski okean i Crveno more, ali se dešava da u Mediteran stignu kroz Suecki kanal.

Otrovne ribe viđene i u Grčkoj

Podsjećamo, ovih dana su otrovne ribe glavna tema i u Grčkoj u kojoj riba zec izaziva posebnu zabrinutost, prenosi B92

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Riba zec

Riba Lav

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