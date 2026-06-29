Slovenci uhapšeni u Hrvatskoj: Napali goste u restoranu, zatim policiju

Autor:ATV redakcija
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U mjestu Lovrečnica kod Umaga uhapšeno je dvoje državljana Slovenije. Oni su u jednom restoranu prvo napali goste, a potom i policiju.
Istragom je utvrđeno da su se 54-godišnja Slovenka i 20-godišnji Slovenac prije dolaska policije na terasi restorana sukobili sa tri žene od 86, 80 i 44 godine, kojima su nanijeli povrede.
Po dolasku policije državljani Slovenije su nastavili da viču i vrijeđaju policajce, a žena im je u jednom trenutku i prijetila smrću.
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Kada su joj policajci rekli da je uhapšena, pokušala je da pobjegne, pa je nad njom primijenjena sila, kao i nad dvadesetogodišnjakom koji je pokušavao da je oslobodi, saopšteno je iz Policijske uprave istarske.
Državljanka Slovenije se sumnjiči za sedam krivičnih djela, a 20-godišnji muškarac za pet.
Nakon istraživanja, osumnjičenici su sinoć sprovedeni u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.
(SRNA)
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