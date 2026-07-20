Napad na ekipu ATV-a nećemo tolerisati

PSS-ovom Bojanu Kresojeviću nije sjelo što mu, na njegov zahtjev, nismo ustupili medijski prostor. Na nož su ne uzimanje njegove izjave dočekali i njegovi simpatizeri, pa se obrušili na našu ekipu koja je, na poziv građana, iz Dragočaja izvještavala o njihovom životu bez vode. Ovom prilikom, ne samo njima, već i svima ostalima koji pomisle da mogu da prijete i napadaju radnike ATV-a poručujemo samo jedno napade nećemo ni trpjeti, ni tolerisati.

“Stoko jedna, niste trebali ni ovo. Niste trebali. Vi ste trebali i to snimiti. Kako ste imali za mene vremena. To niste trebali ni snimiti, stoko jedna”, poručivale su okupljene pristalice Bojana Kresojevića ekipi ATV-a.

Salve uvreda, verbalni napad, prijetnje i omalovažavanje. Sve to je doživjela ekipa ATV-a u Dragočaju, od nekolicine mještana i političkih aktivista nakon što nismo željeli da snimimo izjavu Bojana Kresojevića, koji je u svojstvu narodnog poslanika, došao na okupljanje mještana ove mjesne zajednice koji danima nemaju vodu. U našim Centralnim vijestima mjesta su našli građani koji su govorili o problemima sa vodosnabdijevanjem, direktor Vodovoda, ali ne i Bojan Kresojević koji je insistirao da naš novinar Ivana Kordić snimi i njegovu izjavu. Valjda je jasno da novinari imaju pravo da uzmu izjavu od koga hoće, da sami uređuju svoje priloge, da imaju urednika, te da niko nema pravo da pravi problem zbog toga što nam Kresojević u jučerašnjoj priči nije bio bitan. Ali smo mi Kresojeviću, izgleda, veoma bitni.

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"Predstavnici Alternativne televizije iz njima poznatih razloga, nisu bili spremni da čuju moju izjavu. Da li im smeta istina ili je to nešto što narodni poslanik ne treba da kaže. Ili čovjek koji je bio predsjednik inicijativnog odbora, koji je skupio 1.350 odluka, da bi Skupština grada izglasala ovo rješenje. To najbolje da oni kažu", poručuje Kresojević.

Bilo koji narodni poslanik, političar ili bilo ko drugi, pa i Bojan Kresojević treba da zna da medijska sloboda podrazumijeva biranje sagovornika, da verbalni napad na novinare podliježe zakonu, da osnovna kultura nalaže da se prema drugoj osobi odnosi sa poštovanjem. Sve to je juče u Dragočaju palo u vodu ili zaborav, ukoliko se ikada i znalo. ATV je od početka pratila priču o vodosnabdijevanju u Dragočaju, razgovara sa mještanima, direktorom Vodovoda. Ono što Bojan Kresojević, namjerno ili nenamjerno, zaboravio da prikaže na svojim društvenim mrežama je da za veliki broj mještana nije dobrodošao. Još je gore, što na napad na novinarsku ekipu, gotov niko nije našao za shodno da reaguje. Umjesto toga, pojedini su se drznuli da prijete i zabranjuju ko će, kada i gdje da radi svoj posao.

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“Nećete ni vi sada otići odavde. Sada ćemo napraviti kontru. Ali da je morala Alternativna. Više nemojte u Dragočaj dolaziti”, poručivali su simpatizeri PSS-a našoj ekipi.

Dolazićemo kada bude trebalo i radićemo kako mislimo da treba. Nisu svi u Dragočaju na prvo mjesto stavili Bojana Kresojevića, a nedostatak vode gurnuli pod tepih. I nije čudno da u izbornoj godini pljušte uvrede među političarima, da se mlati papirima i prijeti, ali niko na ovom svijetu nema pravo da određuje kako i gd je će novinari raditi svoj posao. A posebno, od koga i kada će uzimati izjavu. I nikakav “čin” za to nikome ne daje pravo, pa ni Bojanu Kresojeviću.

"Vi ste trebali kada je čovjek jači po činu", kaže jedan od simpatizera.

Mještani koji se bune što danima nemaju vodu, govorili su za ATV i iznijeli svoje stavove i probleme. Nekima od njih nije bio problem da pred našom kamerom kažu da nemaju vodu, da ne mogu da peru zube i da se okupaju.

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"Znači, nema konkretnih rješenja. I rekli su 5,7, 10 dana. I na kraju svega toga, kaže biće 15. Ili 1. septembra. I mi ne znam šta da radimo", kaže mještanka Dragočaja.

Nije trebalo da prođe mnogo vremena, oni koji su zdušno vrijeđali ekipu ATV-a i bili među najglasnijima kako više ne možemo dolaziti u Dragočaj i uzimali sebi za pravo da pomisle da odlučuju kako da radimo svoj posao ukazali su se na Kresojevićevom Instagram profilu. A i oni kojima je netom prije toga, ATV bila saveznik da se čuju njihovi problemi. U zaborav je palo i to što su suve česme i što se u Dragočaju živi kao u prošlom vijeku. To što ATV nije snimila izjavu Bojana Kresojevića, nadjačalo je sve dotadašnje probleme.

"Ja sam jedini koji sam dao eto izjavu za ATV. Da sam znao ne bi se ovako desilo. Trebali su svi ravnomjerno dobiti riječ. Minuta, minuta", kaže mještanin Dragojčaja u snimku koji objavljuje Bojan Kresojević.

"Bila nam je i Alternativna televizora, snimala. I narodnom poslaniku Kresojeviću nije dozvolila pošto je jači po zvaničnosti, da progovori. Već samo je direktora Vodovoda snimila", govori drugi mještanin u istom video snimku.

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Upravo direktor Vodovoda je, za one koji ne znaju, najpozvaniji je da, uz mještane, govori o problemu vodosnabdijevanja. ATV je sa Radovanom Majkićem, kao prvim čovjekom Vodovoda, kao i sa svim sagovornicima, i do sada korektno i objektivno sarađivala, pa iskreno čudi da je izostala i njegova reakcija tokom salvi uvreda iznesenih na račun naše ekipe. Ali svakome na čast i obraz. A što se našeg obraza tiče, imamo ga itekako. I nama naš čin ili zvaničnost, kako rekoše u Dragočaju za Kresojevića, daje puno pravo da radimo svoj posao kako mislimo da treba, krajnje profesionalno i da odlučujemo čiju izjavu ćemo snimati ili u ovom slučaju, ne snimati.

Izvinjenje ATV-u

Danas nam je stigao poziv iz Dragočaja. Oni koji su juče napali ekupu ATV-a i poručili da više ne dolazimo, tražili su da stanu pred našu kameru. Mi smo pristali i otišli smo ponovo u Dragočaj, jer smo uvijek tu za građane i to kako se neko prema nama ophodi, nikada neće uticiti na naš rad. Oni su to shvatili. Stiglo je izvinjenje.

"Vidjeli ste kako sam osvanuo u svim medijima. Ne znam zašto je ovo trebalo porodičnom čovjeku, da gospodin iz neke stranke zloupotrijebi jučerašnji skup i prozove mene da nekoga podržavam zato što nemamo vode. Došlo mi je da plačem. Izvinjavam se Alternativnoj televiziji zbog jučerašnjeg događaja. Samo smo htjeli da se gospodin Kresojević, koji nije pozvan, da se obrati javnosti da vidimo koji je razlog njegovog dolaska", kaže Stevo Mrđen.

Bojan Kresojević još nije shvatio šta je osnovna kultura. Idalje čekamo njegovo izvinjenje. Poslije jučerašnjeg incidenta, osim na društvenim mrežama, Kresojević nam se nije obratio, ali zato mi jesmo njemu.

Pismo urednice IP-a Andree Jaglice Bojanu Kresojeviću

Poštovani gospodine Kresojeviću,

Pišem vam s molbom da ispravite posljedice vašeg ponašanja i s iskrenom nadom da je vaše ponašanje rezultat vaše frustracije, šoka i nepromišljenosti u za vas politički i emotivno vrlo napetom trenutku, a ne potpuno demaskiranje vašeg osrednjeg karaktera, političkog sljepila i odsustva ljudskih kvaliteta. Ukoliko ovo pismo, ipak, razumijete kao prijetnju, mogla bih se i složiti s takvom vašom kvalifikacijom da ono to upravo jeste.

Pozivam vas da se javno izvinite novinarki Ivani Kordić i snimatelju Toniju Ljubičiću jer ste ometali njihov rad tokom izvještavanja o mirnom okupljanju građana u Dragočaju u ned jelju, 19. jula 2026. godine, te posebno jer ste propustili da postupite – prije i iznad svega – kao čovjek i niste zaustavili pritiske i verbalne napade na našu ekipu koji su očigledno eskalirali u vaše ime i za vaš račun, budući da su oni koji su vrijeđali novinarku Ivanu Kordić i snimatelja Tonija Ljubičića uvrede eksplicitno povezali s tim što ekipa nije snimila vašu izjavu tokom svog izvještavanja.

Neki ljudi se rode časni i imaju urođen osjećaj za pravdu i pravednost, asertivnost, gospodstvo, empatiju, zaštitništvo, pristojnost. Većina ljudi to nauči kod kuće. Drugi nauče kako da reaguju na prostakluk i primitivizam u političkim školicama i školicama za odnose s javnošću. Ukoliko vi niste ništa od navedenog, neću uzeti sebi za pravo da vas ja podučavam kako se ponašati u slučaju kada neko u vaše ime i za vaš račun drugom ljudskom biću govori da je stoka. Nećemo ovom prilikom o tome da je to ljudsko biće mlada žena, jer s obzirom na to da kao čovjek i političar rastete u izazovnim vremenima i identitetski zbunjenom okruženju, ma kako bilo odvratno i tužno, ne može vam se zamjeriti ako ste dio generacije kojoj je džentlmenstvo prevaziđeni rezidual prethodnog evolucijskog ciklusa. Ne može vam se mnogo zamjeriti, ma kako bilo odvratno, čak ni to što ste se ponijeli kao beskičmenjak koji ne baš mudro ćuti dok se iz mase koja je bila protiv vas izdvajaju siledžije spremne da se zalažu za vas protiv onih koji vam nisu učinili nikakvo zlo i nepravdu. Ako biste tražili oprost za to, vjerujem da bi vam bilo oprošteno.

S druge strane, preporučujem vam da vam nikad više ne padne na um da s pozicije ispred kamere možete uređivati Centralne vijesti Alternativne televizije. Sljedeći put se nećete susresti s divnom i pristojnom mladom d jevojkom poput Ivane Kordić koja je pokušala – iako to apsolutno nije bila dužna - da vam objasni zašto vaša izjava nije snimljena i emitovana.

Takođe vam preporučujem da u budućnosti svaki zahtjev, te svaku dilemu, nezadovoljstvo, frustraciju, bilo koje negativno osjećanje i razmišljanje u vezi s izvještavanjem Informativne redakcije Alternativne televizije adresirate na moje lično ime, dok god sam na zadatku i poziciji glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa ATV-a.

Ukoliko ipak želite da uređujete Centralne vijesti Alternativne televizije, mogu vam obezbijediti razgovor za posao urednika. Imajući u vidu da ste pokazali elementarno nepoznavanje novinarstva – nisam stručnjak za fudbal – ali mislim da su vam veće šanse da zaigrate u Real Madridu.

U nadi da ćete prepoznati najbolje namjere i uslišiti ljubazne molbe,

S poštovanjem,

Andrea Jaglica

Pismo Bojanu Kresojeviću