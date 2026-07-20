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Miodanić: Pravda će stići zločince koji su se iživljavali nad Srbima

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 16:53

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Борислав Миоданић изјава Дервента
Foto: ATV

Borislav Miodanić iz Dervente očekuje da će nakon njegovog svjedočenja pred američkim istražiocima – tužiocima, pravda stići zločince za zločine počinjene nad Srbima u Derventi 1992. godine.

Borislav Miodanić iz Dervente očekuje da će nakon njegovog svjedočenja pred američkim istražiocima – tužiocima, pravda stići zločince za zločine počinjene nad Srbima u Derventi 1992. godine.

Miodanić, koji je tokom proteklog rata bio zatočenik logora u Rabiću kod Dervente, rekao je novinarima da su se američki istražitelji interesovali o ovom logoru za Srbe.

"Bio sam u logoru Polje, vraćen u Dom JNA, a zatim u logor Rabić, a nakon toga ponovo u logor Polje u Silos, zatim u Žeravac kod Broda i u bivše skladište beogradske robne kuće", rekao je Miodanić danas novinarima u Derventi.

On je rekao da su ga američki istražitelji konkretno pitali o dešavanjima u logoru Rabić, a interesovali su se pojedinačno o izvršiteljima ratnih zločina i o 103. brigadi HVO-a koja je u to vrijeme boravila u Derventi.

"Najstrašnija sjećanja u logoru su teške povrede glave, grudnog koša, stomaka i sedam polomljenih rebara", prisjeća se Miodanić kroz suze iživljavanja nad Srbima.

Miodanić zaključuje da ga boli to što više od 30 godina čeka na pravdu za srpske žrtve rata u Derventi, ali da je uvjeren da je pravda dostižna.

U Derventu je doputovalo pet američkih istražilaca-tužilaca da uzmu izjave od osam logoraša o strahotama koje su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabić 1992. godine.

U Derventi su, tokom proteklog Odbrambeno-otadžbinskog rata, dok još nije bila ni formirana Vojska Republike Srpske, hrvatske i muslimanske snage napale lokalno stanovništvo srpske nacionalnosti.

Formirani su logori za Srbe, među kojima je najozloglašenije bilo u Domu vojske i na lokaciji Rabić.

U logoru Rabić, formiranom u aprilu 1992. godine bilo je zatočeno 120 Srba dok je ukupno kroz derventske logore prošlo više stotina srpskih civila, prenosi Srna

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Tagovi :

Borislav Miodanić

američki istražioci

Derventa

stradanje Srba

Zločini nad Srbima

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