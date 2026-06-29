Muškarac (64) poginuo u teškom sudaru automobila i teretnog vozila

Autor:ATV redakcija
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U teškom udesu koji se dogodio u blizini Kolašina, u Crnoj Gori, poginula je jedna osoba.
U sudaru teretnog i putničkog vozila stradao je Mojkovčanin R. Lj. (64).
Udes se dogodio u 14.30 časova u mestu Sjerogošte, kod Kolašina, a saobraćaj je ponovo uspostavljen nakon završenog uviđaja, piše RTCG.
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