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Darinka stradala pokušavajući da preskoči ogradu, ukućani čuli zapomaganje

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ATV redakcija
29.06.2026 17:41

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Žena (77) je preminula kada je pokušala da preskoči ogradu i uđe u svoje dvorište u selu Boljetin kod Donjeg Milanovca. Darinka S. stradala je od šiljka metalne žice, koji joj je isjekao dijelove tjela, prenosi Alo.

Istragom je ustanovljeno da je usled povreda iskrvarila i da je to bio neposredan uzrok smrti.

Ukućani su, kako se nezvanično saznalo, čuli zapomaganje i lelek ranjene starice, odmah istrčali u dvorište i pozvali Hitnu pomoć.

Međutim, kada su je dovezli u bolnicu u Donjem Milanovcu, ona više nije davala znake života. Ljekari su ipak pokušali reanimaciju, ali bezuspješno.

"Pregledom tijela ustanovili smo povrede anusa i butine i zaključili da je iskrvarila, što je uzrok smrti. Slučaj smo predali policiji, koja je odmah počela sa istragom", rekli su tada u bolnici u Donjem Milanovcu.

Policija u Majdanpeku je, nakon istrage, zaključila da se radilo o "zadesnoj smrti" i da nije bilo nikakvih naznaka zločina.

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"Detaljnom analizom zaključili smo da je Darinka S. počela da preskače ogradu, ali se zakačila za dio metalne žice koji je štrčao. Šiljak joj se najprije zabio u desnu butinu. Prema poziciji rane, ona je vjerovatno u panici pokušala da se oslobodi pokretanjem tijela, što je dovelo do još veće povrede", saznalo se tada nezvanično u policiji.

(Telegraf / Alo)

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nesreća

Srbija

preminula žena

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