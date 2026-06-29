Siner drhtao pred Srbinom: Kecmanović namučio Italijana

Najbolji teniser svijeta Janik Siner savladao je Miomira Kecmanovića nakon velike drame i preokreta sa 3:2 u prvom kolu Vimbldona.

Kecmanović je natjerao prvog tenisera na ATP listi da zadrhti pred njim, ali ipak do senzacije nije uspio da dođe.

Svijet Tijelo bebe pronađeno u kesi: Užasan prizor u predgrađu Pariza

Pružio je Srbin i više nego dostojan otpor prvom reketu svijeta, propustio je nekoliko izglednih prilika da upiše najveću pobjedu u karijeri, te Italijan uprkos slabom izdanju nastavlja takmičenje u Londonu - 3:2 (4:6, 6:3, 7:6, 6:2, 6:3).

Odigrao je srpski teniser vjerovatno i najbolji meč u karijeri, dva puta je imao set prednosti protiv moćnog Italijana, ali čak ni to nije bilo dovoljno za senzaciju na Ostrvu. Ipak, kada je sa suprotne strane mreže najbolji igrač svijeta pravo na grešku gotovo i da nemate... Osjetio je to Kecmanović na svojoj koži budući da ga je slabo otvaranje četvrtog seta koštalo pobjede.

Scena Ubijen je na nastupu: Srpska pjevačica svjedočila hororu

Koliko je popularni Miša zapravo namučio Sinera potvrđuje činjenica da je Italijan, kao nikada ranije u karijeri, slavio svaki osvojen poen, posebno nakon što je srpskom teniseru pripao treći set poslije taj-brejka. Prvi reket svijeta palio je navijače, tražio podršku sa tribina i na kraju uspio da preživi meč prvog kola na Vimbldonu.

Ključan je, ispostaviće se, bio početak četvrtog seta. Siner je počeo da pritiska servis Miomira Kecmanovića koji ga je perfektno služio do tog momenta. U šestom gemu došao je Italijan do brejka, vrlo brzo i do izjednačenja - 2:2, tada je već bilo jasno da će najbolji teniser svijeta "preživjeti" prvo kolo u Londonu.

Kecmanović je igrao bez straha, nije se uplašio rivala i atmosfere na Centralnom terenu. Italijan je upao u nervozu, pravio je početničke greške što je srpski teniser iskoristio i poveo sa 1:0 u setovima. U drugom su se uloge obrnule, Siner je vrlo brzo došao do izjednačenja i činilo se da će je Srbin propustio jedinu šansu... Ispostavilo se da je nakon trećeg seta imao još jednu, ali je ostao bez snage i koncentracije.

Svijet Helikopteri evakuišu 250 turista, ostali zarobljeni zbog odrona: Haos u Austriji

Nažalost, Kecmanović je drugi predstavnik Srbije koji je eliminisan u ponedjeljak na Vimbldonu. Prethodno je poražen i Hamad Međedović...