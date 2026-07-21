Američki istražioci nastavili saslušanja srpskih logoraša u Derventi

U Osnovnom sudu u Derventi, američki istražioci nastavili su saslušanja srpskih logoraša koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabić 1992. godine.

Za američke tužioce-istražioce posla bi bilo u cijeloj BiH, jer se o stradanju Srba i nakon više od tri decenije od rata, ćuti. Pavosuđe BiH ne donosi presude, svjedoka je svakim danom sve manje, a počinioci stravičnih zločina, su i dalje na slobodi.

Američkim istražiocima imali bi šta reći Srbi iz svih krajeva BiH! Svakodnevnih tortura u logoru u Visokom, dobro se sjeća Milenko Milanović, o svemu je kaže svjedočio i na sudu još pretprošle godine, ali presude za počinioce zlodjela, još nema.

- U logoru u Visokom bilo je u samoj kasarni Ahmet Fetanagić oko 600, 600 i koji zatvorenik, međutim sve žene, djeca i stariji ljudi su zatvoreni u dva doma u Hlabčevićima i Mahali, tako da je u Visokom bilo oko 1000 ljudi koji su se našli u zatočeništvu - kaže Milenko Milanović iz Bijeljine.

Put Dervente da bi predočio ekspertizu o počinjenim ratnim zločinima u logorima za Srbe na području Broda, a koju je ovjerio Haški tribunal, sutra će krenuti i predsjednik Organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda.

- Imamo tamo izvršioce zločina, imamo njihove fotografije, kartone, gdje se nalaze, gdje su bili za vrijeme rata, sve imamo i mi smo unijeli unutra, zato što su svjedoci prenosili ko ih je maltretirao, došli su do njihovih imena, podataka, nekih detalja koji su toliko upečatljivi - navodi Marko Grabovac predsjednik Organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda.

O stradanju Srba i te kako bi se moglo govoriti i u Sarajevu, jer neki od počinilaca i danas slobodno hodaju Amerikom, jasan je koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-romanijske regije.

- Šta bi bilo dobro da Tužilaštvo ili Evropska zajednica uđe u sud ili tužilaštvo BiH koji se bavi ratnim zločinima, jer tu je jedan od najvećih kriminala kada je u pitanju BiH. Nemoguće je da niko iz Sarajeva ne leži trenutno u zatvoru za ratne zločine gdje su klali, sjekli glave, silovali ljude, a za sve imaju dokazi pisani, audio, video dokazi, samo neka dođu ovdje - navodi Goran Šehovac koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-romanijske regije.

Dolazak američkih istražilaca pozdravljaju i iz Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, ali kažu do sada bila praksa da američki istražioci dolaze kada se istražuju postupci koji se odnose na sticanje državljanstva.

- Praksa je pokazala kada su u pitanju bio Mrndžić slučaj da je protiv njega vođen postupak u SAD-u, ali upravo zbog lažiranja dokumentacije prilikom sticanja državljanstva, odnosno vođen je postupak za oduzimanje državljanstva. S druge strane bili smo svjedoci prethodnih godina kada je u pitanju Almad Nezirović koji je upravo bio optužen za zločine u Posavini, Azra Bašić da su oni izručeni BiH i da su oni procesuirani u BiH - naglasio je Viktor Nuždić v.d. direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

Planirano je da američki istražioci u Derventi u narednih nekoliko dana saslušaju ukupno osam bivših logoraša koji su prošli pakao logora Rabić i bivšeg Doma vojske.

(RTRS)