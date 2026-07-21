"Očuvati stabilnost i dodatno ojačati efikasnost MUP-a"

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i predsjednik Saveza sindikata radnika unutrašnjih poslova Srpske Nebojša Prodanović izrazili su opredijeljenost za nastavak otvorenog socijalnog dijaloga i partnerskog odnosa kako bi se zajedničkim djelovanjem očuvala stabilnost sistema i dodatno ojačala efikasnost MUP-a.

Budimir i Prodanović su na današnjem sastanku u Banjaluci razgovarali o aktivnostima koje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske provodi s ciljem unapređenja položaja zaposlenih i daljeg jačanja kapaciteta MUP-a.

Bilo je riječi i o povećanju plata zaposlenima u MUP-u za pet odsto od 1. avgusta, koje predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih na poboljšanje materijalnog položaja pripadnika Ministarstva, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Razgovarano je i o usvajanju Prijedloga zakona o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima kojim se omogućava da svi penzionisani policijski službenici imaju retroaktivno pravo na novi obračun penzije u skladu sa zakonom iz 2019. godine prema kojem se lični koeficijent za penziju utvrđuje na osnovu pet najpovoljnijih penzija, prenosi Srna.