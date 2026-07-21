Potresni detalji ubistva En Vidikomb: Antiteroristička policija i dalje utvrđuje motive

Džošua Keri (28), optužen za ubistvo bivše britanske poslanice i nekadašnje ministarke En Vidikomb, navodno ju je 21 put udario čekićem u glavu i ukrao joj novčanik, rečeno je pred sudom u Vestminsteru.

Prema navodima tužilaštva, Keri je 8. jula, nešto poslije podneva, stigao do osamljenog bungalova u kojem je Vidikombova živjela, u mjestu Hejtor u Devonu. Nekadašnji poslanik kasnije je bila i član stranke Reform UK.

Na snimku kamere sa zvona na ulaznim vratima vidi se kako se crveni automobil „voksol korsa“ zaustavlja ispred kuće, rečeno je na saslušanju pred Vestminsterskim magistratskim sudom, piše britanski „Independent“.

Tužilac Kašir Malik rekao je da je kamera u hodniku zabilježila trenutak kada je 78-godišnja političarka sjedila u kuhinji i ručala, prije nego što je optuženi ušao kroz ulazna vrata i upitao je:

„Pretpostavljam da nemate bankovne kartice i ličnu kartu?“

Keri je potom, prema navodima optužnice, Vidikombovu 21 put udario čekićem u glavu, nakon čega ju je izvukao iz stolice i oborio na pod.

Bivšu poslanicu narednog dana pronašao je baštovan, koji je došao da provjeri šta se dešava nakon što se nije pojavila na zakazanom intervjuu za televiziju Kanal 5. Sud je saopštio da je preliminarni uzrok smrti „povreda glave nanesena tupim predmetom“.

Keri, koji je nekoliko dana kasnije uhapšen u svom domu u Južnom Jorkširu, udaljenom više od 480 kilometara od mjesta zločina, pojavio se pred sudom u sivoj zatvorskoj trenerci.

Tokom kratkog saslušanja govorio je samo kako bi potvrdio svoje ime, datum rođenja i adresu.

Tužilac Malik naveo je da su tokom pretresa kanti za smeće ispred Kerijeve kuće pronađeni čekić i crne rukavice na kojima je otkriven DNK trag En Vidikomb.

Šef britanske policije za borbu protiv terorizma Lorens Tejlor izjavio je juče, prilikom objavljivanja optužnice, da se i dalje istražuje da li je napad imao politički motiv.

„Želim jasno da naglasim da se istraga o ovoj osobi, utvrđivanje njenih motiva i eventualnih širih aktivnosti u kojima je mogla da učestvuje, nastavlja“, rekao je Tejlor.

Keri je, kako navodi Bi-Bi-Si (BBC), uhapšen 11. jula zbog sumnje da je počinio ubistvo. Međutim, nakon što su tokom njegovog boravka u pritvoru pronađeni novi dokazi, ponovo je uhapšen zbog sumnje da je „izvršio, pripremio ili podsticao terorističke akte“.

Tijelo sedamdesetosmogodišnje bivše poslanice pronađeno je 9. jula u njenoj kući u Hejtor Vejlu, u Devonu, sa „teškim povredama“, nakon intervencije hitne pomoći.

Policija Devona i Kornvola potom je saopštila da vjeruje da je napad na Vidikombovu izvršen dan ranije, 8. jula, oko 12.30 časova.

Vidikombova je postala široko poznata javnosti nakon što je napustila parlament, učestvujući u rijaliti programima poput „Velikog brata“.

Kasnije se pridružila Bregzit partiji i postala portparolka stranke Reform UK, poznate po stavovima protiv imigracije.

Vidikombova je bila poslanica Konzervativne partije u britanskom parlamentu od 1987. do 2010. godine, a tokom mandata bivšeg britanskog premijera Džona Mejdžora obavljala je nekoliko nižih ministarskih funkcija.

Tokom političke karijere bila je poznata po konzervativnim stavovima, uključujući protivljenje abortusu i proširenju prava LGBTK+ (LGBTQ+) zajednice.

(Telegraf)