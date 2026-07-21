Logo

Tramp: Posao u Iranu nije završen

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 18:37

Komentari:

0
Предсједник Либана **Џозеф Аун** слуша док се састаје са предсједником **Доналдом Трампом** у Овалном кабинету Бијеле куће, у уторак, 21. јула 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da SAD još nisu završile posao u Iranu i najavio nove udare na Islamsku Republiku.

"Uopšte nismo završili. Dakle, ako odemo sutra, to će biti nakon velikog uspjeha. Ali ne odlazimo sutra", rekao je Tramp novinarima.

Američki predsjednik je naglasio da Vašington nije zainteresovan da se sastane sa Teheranom dok Iran ne bude spreman da se sastane "na smislen način".

On je dodao da će "uskoro" biti izvršen udar u oblasti planine Pikaks, koja se nalazi u blizini teško oštećenog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma Natanz.

Planina Pikaks je dobro utvrđeno mjesto na kojem se nalaze dva duboko zakopana tunelska kompleksa za koje stručnjaci procjenjuju da su van domašaja najmoćnijih bombi u američkom arsenalu, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Iran

Sukob

Teheran

Vašington

Komentari (0)

Više iz rubrike

Позната глумица (19) погинула у стравичној саобраћајки: Објављен снимак несреће

Svijet

Poznata glumica (19) poginula u stravičnoj saobraćajki: Objavljen snimak nesreće

2 h

0
Предсједавајућа АСЕАН-а и министарка иностраних послова Филипина **Тереза Лазаро**, у средини, домаћин је неформалних консултација са министрима иностраних послова током састанка министара иностраних послова Асоцијације држава југоисточне Азије (**АСЕАН**) у Филипинском међународном конгресном центру у **Манили**, уторак, 21. јул 2026. године.

Svijet

Ministri zabrinuti zbog obnavljanja sukoba Irana i Amerike

3 h

0
Друштвене мреже

Svijet

Zabrana društvenih mreža mlađim od 15 dobila podršku

3 h

2
Забрана пушења у баштама кафића и ресторана

Svijet

Zabrana pušenja u baštama kafića i restorana

3 h

0

  • Najnovije

21

10

Pakao stiže iz Sahare: Evropu čeka toplotni udar kakav se ne pamti

21

09

Njemica pala u provaliju dubine 200 metara

21

05

Misija na Mars koštaće 2,1 milijardu dolara

21

04

Tinejdžerka (17) koja je jedva čekala da postane mama, preminula dan poslije proslave otkrivanja pola bebe

20

55

Uprkos nevremenu, humor ne izostaje: „Ko će grtati snijeg na ovoj vrućini?“

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima