Tramp: Posao u Iranu nije završen

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da SAD još nisu završile posao u Iranu i najavio nove udare na Islamsku Republiku.

"Uopšte nismo završili. Dakle, ako odemo sutra, to će biti nakon velikog uspjeha. Ali ne odlazimo sutra", rekao je Tramp novinarima.

Američki predsjednik je naglasio da Vašington nije zainteresovan da se sastane sa Teheranom dok Iran ne bude spreman da se sastane "na smislen način".

On je dodao da će "uskoro" biti izvršen udar u oblasti planine Pikaks, koja se nalazi u blizini teško oštećenog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma Natanz.

Planina Pikaks je dobro utvrđeno mjesto na kojem se nalaze dva duboko zakopana tunelska kompleksa za koje stručnjaci procjenjuju da su van domašaja najmoćnijih bombi u američkom arsenalu, prenosi Srna