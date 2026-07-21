Logo

Ministri zabrinuti zbog obnavljanja sukoba Irana i Amerike

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 18:04

Komentari:

0
Предсједавајућа АСЕАН-а и министарка иностраних послова Филипина **Тереза Лазаро**, у средини, домаћин је неформалних консултација са министрима иностраних послова током састанка министара иностраних послова Асоцијације држава југоисточне Азије (**АСЕАН**) у Филипинском међународном конгресном центру у **Манили**, уторак, 21. јул 2026. године.
Foto: Tanjug/Francis R. Malasig/Pool Photo via AP

Ministri spoljnih poslova Asocijacije zemalja jugoistočne Azije /ASEAN/ izrazili su zabrinutost zbog obnavljanja neprijateljstava između Irana i SAD, što povećava neizvjesnost u regiji.

"Duboko smo zabrinuti zbog toga što ovaj razvoj događaja ozbiljno podriva aktuelne napore ključnih posrednika i umanjuje šanse za mirno rješenje kroz dijalog i diplomatiju", naveli su ministri u saopštenju nakon sastanka iza zatvorenih vrata u Manili.

Sastanku su prisustvovali ministri spoljnih poslova 11 članica Asocijacije i njihovi glavni partneri.

Očekuje se da će zvaničnici razgovarati i o tenzijama u Južnom kineskom moru, dok ASEAN i Kina i dalje pokušavaju da usaglase kodeks ponašanja da bi spriječili eskalaciju sporova poslije gotovo 10 godina.

Jugoistočna Azija je veliki uvoznik nafte, a njen ukupni bruto domaći proizvod dostiže 3,8 triliona dolara godišnje, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ASEAN

Iran

Amerika

Sukob

Kina

Komentari (0)

Više iz rubrike

Друштвене мреже

Svijet

Zabrana društvenih mreža mlađim od 15 dobila podršku

1 h

2
Забрана пушења у баштама кафића и ресторана

Svijet

Zabrana pušenja u baštama kafića i restorana

1 h

0
Полиција испред куће бивше посланице Ен Видикомб у Хејтору, у Енглеској, у петак, 10. јула 2026. године, након што је у четвртак пронађена мртва у свом дому са тешким повредама.

Svijet

Osumnjičeni za ubistvo En Videkom pred sudom

1 h

0
Амерички предсједник САД Вашингтон

Svijet

Tramp će prisustvovati sahrani Lindzija Grejema

1 h

0

  • Najnovije

18

35

Snažno nevrijeme pogodilo dijelove opštine Nevesinje

18

26

Potresna objava Nevene Hot: Kupila sam ti haljinu za vjenčanje, u njoj ću te sahraniti

18

26

Poznata glumica (19) poginula u stravičnoj saobraćajki: Objavljen snimak nesreće

18

17

Najduža pećina u BiH krije tajne stare hiljadama godina

18

04

Ministri zabrinuti zbog obnavljanja sukoba Irana i Amerike

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima