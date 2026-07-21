Ministri zabrinuti zbog obnavljanja sukoba Irana i Amerike

Autor:ATV redakcija
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Ministri spoljnih poslova Asocijacije zemalja jugoistočne Azije /ASEAN/ izrazili su zabrinutost zbog obnavljanja neprijateljstava između Irana i SAD, što povećava neizvjesnost u regiji.
"Duboko smo zabrinuti zbog toga što ovaj razvoj događaja ozbiljno podriva aktuelne napore ključnih posrednika i umanjuje šanse za mirno rješenje kroz dijalog i diplomatiju", naveli su ministri u saopštenju nakon sastanka iza zatvorenih vrata u Manili.
Sastanku su prisustvovali ministri spoljnih poslova 11 članica Asocijacije i njihovi glavni partneri.
Očekuje se da će zvaničnici razgovarati i o tenzijama u Južnom kineskom moru, dok ASEAN i Kina i dalje pokušavaju da usaglase kodeks ponašanja da bi spriječili eskalaciju sporova poslije gotovo 10 godina.
Jugoistočna Azija je veliki uvoznik nafte, a njen ukupni bruto domaći proizvod dostiže 3,8 triliona dolara godišnje, prenosi Srna.
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