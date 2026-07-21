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Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 58. kolu

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 20:10

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Лото / Лутрија
Foto: ATV

Loto rezultati 58. kola, koje je izvučeno 21. jula 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 8, 6, 30, 38, 36, 12, 22.

Loto 7/39 rezultati, 58. kolo

U glavnom loto izvlačenju, čija je vrednost nagrade iznosila 1.900.000 KM, izvučeni brojevi su bili: 8, 6, 30, 38, 36, 12, 22.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Loto plus rezultati, 58. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu od 5.600.000 KM, izvučeni su sljedeći brojevi: 13, 20, 6, 9, 3, 21, 18.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 58. kolo

Džoker igra u 51. kolu iznosila je 180.000 KM, izvučeni su sljedeći brojevi: 2, 8, 3, 3, 1, 4.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije objavljeni su odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

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