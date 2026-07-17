Četiri igrača osvojila lijepe pare: Izvučeni Loto brojevi u 57. kolu

Izvučeni su brojevi u 57. kolu igre Loto koju zajedno organizuju lutrije Republike Srpske i Srbije, a procijenjene premije bile su milionske.

U igri Loto, koja je bila vrijedna milion i 800 hiljada maraka izvučeni su brojevi 26, 28, 15, 39, 30, 20 i 7.

Već nakon šest osvojenih brojeva bilo je jasno da niko neće osvojiti glavnu premiju jer nijedan igrač nije bio "štela".

Ipak, izvučene su četiri šestice svaka vrijedna po više od 14.500 marka.

Loto plus

Igra Loto plus bila je još više vrijedna sa čak 5 miliona i 600 hiljada maraka.

Dobitna kombinacija u ovoj igri glasila je 17, 14, 8, 23, 7, 15 i 32.

Ni Loto plus nije donio novog milionera, pa će premija dodatno rasti u narednom kolu.

Džoker

Izvučen je i Džoker broj.

On je u 57. kolu glasio - 079391.

Premija za ovo kolo bila je vrijedna 160.000 KM, ali taj novac nijedan igrač nije osvojio.