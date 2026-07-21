Poznata glumica (19) poginula u stravičnoj saobraćajki: Objavljen snimak nesreće

Kejli Hotl, mlada gluva glumica koja je igrala Džiju u filmovima „Godzila protiv Konga“ i „Godzila x Kong: Novo carstvo“, preminula je u 19. godini.

Njen otac Džošua Hotl potvrdio je za medije da je Kejli poginula u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u utorak ujutru u Merilendu. Kasnije je na Fejsbuku objavio video u kojem je na američkom znakovnom jeziku govorio o okolnostima njene smrti.

„Idem na let na koji nikada ne bih želio da idem“, napisao je uz video.

Džošua je za TMZ izjavio da je ujutru 21. jula saznao za tešku nesreću i da mu je rečeno da je njegova kćerka preminula na putu do bolnice. U videu je dodao da leti iz Teksasa u Merilend kako bi preuzeo tijelo svoje kćerke.

Kejli Hotl

Porodica moli za privatnost

Kejli i njeni roditelji su gluve osobe, a kako piše „Hjuston kronikl“, gluvoća je prisutna u četiri generacije porodice njenog oca. Teksaška škola za gluve, koju je Kejli pohađala, objavila je saopštenje povodom njene smrti.

„Sa dubokom tugom dijelimo potresnu vijest da je jedna od naših maturantkinja, Kejli Hotl, juče tragično preminula u saobraćajnoj nesreći u Frederiku u Merilendu“, objavila je škola na Fejsbuku.

„Naša srca su uz Kejlinu porodicu, prijatelje, drugove iz razreda i sve koji su je poznavali i voljeli u ovom nevjerovatno teškom trenutku.“

Škola je zamolila javnost da poštuje privatnost porodice.

„Trenutno imamo veoma malo informacija i molimo sve da poštuju privatnost Kejline porodice i da se uzdrže od dijeljenja ili nagađanja o okolnostima nesreće“, navedeno je u objavi.

Karijeru joj pokrenula reklama

U intervjuu za „Hjuston kronikl“ Kejli je ispričala da je njena glumačka karijera počela 2017. godine, kada se pojavila u reklami za aplikaciju „Konvo“. Ta reklama privukla je pažnju producenata filma „Kong: Ostrvo lobanje“, koji su zaključili da odgovara opisu lika Džije, siročeta koje sa King Kongom komunicira znakovnim jezikom.

U filmu „Godzila protiv Konga“ glumila je uz Aleksandra Skarsgarda, Mili Bobi Braun, Rebeku Hol i druge. Njen lik, Džija, usvojena je kćerka doktorke Ilene Endruz, koju tumači Hol.

Kejli, Rebeka Hol i Brajan Tajri Henri ponovili su svoje uloge u nastavku iz 2024. godine. Novi nastavak najavljen je za mart 2027. godine, ali prema dostupnim informacijama, Kejli i Hol nisu dio tog projekta.

Pored uloge u franšizi, Kejli je 2021. godine glumila i u epizodi serije „Magnum P.I.“. Za ulogu u filmu „Godzila x Kong: Novo carstvo“ iz 2024. godine bila je nominovana za nagradu „Saturn“ za najbolju izvedbu mladog glumca, prenosi B92