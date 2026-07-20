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Američki istražioci daju nadu srpskim logorašima

Autor:

Magdalena Gligić
20.07.2026 19:49

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Амерички истражиоци дају наду српским логорашима
Foto: ATV

Američki istražioci su stigli u Derventu. U Osnovnom sudu su uzeli izjave tri srpska bivša logoraša. Među njima i Draga Kneževića. Njegovo svjedočenje trajalo je oko dva i po sata. U fokusu su zločini nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske. Priča Knežević da lica koja su počinila zločine sada žive slobodno u Americi. Američki tužioci su mu ulili nadu.

"Radi se o više lica ja vam trenutno ne mogu detaljno govoriti zbog istrage, da ne bi poremetilo istragu. Detaljno o svakom licu koje je počinilo zločine u Derventi, zločince istražuju", kaže Drago Knežević, bivši logoraš.

I Borislav Miodanić je pretrpio strahote zarobljeništva. Danas ih je podijelo i sa istražiocima iz Amerike. Kaže bili su korektni, ljubazni i detaljni kada su postavljali pitanja.

"Bilo je interesovanje oko pojedinaca, i o 103 HVO brigadi koja je tad bila u Derventi, koja je odlikovana u Derventi na rabiću a mi smo bili dole ispod 50 metara u logoru. N: Je li vas boli što toliko dugo čekate na pravdu?- Boli me, ali kažu da je pravda nekada i dostižna", kaže Miodanić.

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Američko pravosuđe je ranije isporučilo, a bh. institucije za zločine nad Srbima osudile Azru Bašić i Almaza Nezirovića, koji su mirno živjeli u Americi. Žrtve se nadaju da bi nakon svjedočenja takvu budućnost mogli imati i drugi koji su mučili i ubijali Srbe u prethodnom ratu.

Američki istražioci će u narednih nekoliko dana čuti svjedočenja i preostalih logoraša.

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Amerika

američki istražioci

Derventa

Borislav Miodanić

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