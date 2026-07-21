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Mnogi dijelovi Banjaluke ostaju bez struje

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 07:31

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Стубови за струју.
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine Banjaluka.

Dijelovi ulica Srednjoškolska i Branka Grbčića struje neće imati od 08:00 do 11:00 časova, dok dio ulice Ivana Gorana Kovačića bez struje ostaje od 09:00 do 12:00 časova.

Dijelovi ulica Branka Morače, Kolubarska, Kozarska, Raška, Skendera Kulenovića, Stevana Moljevića i Tome Radulovića bez struje ostaje od 09:30 do 12:30.

Od 11:30 do 13:00 časova struje neće imati dijelovi naselj Debeljaci, Ponir, Čavrazi i Bijeli Potok.

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Tagovi :

naselja bez struje

isključenje struje

Banjaluka

Struja

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