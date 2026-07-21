Mnogi dijelovi Banjaluke ostaju bez struje

Autor:ATV redakcija
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Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine Banjaluka.
Dijelovi ulica Srednjoškolska i Branka Grbčića struje neće imati od 08:00 do 11:00 časova, dok dio ulice Ivana Gorana Kovačića bez struje ostaje od 09:00 do 12:00 časova.
Dijelovi ulica Branka Morače, Kolubarska, Kozarska, Raška, Skendera Kulenovića, Stevana Moljevića i Tome Radulovića bez struje ostaje od 09:30 do 12:30.
Od 11:30 do 13:00 časova struje neće imati dijelovi naselj Debeljaci, Ponir, Čavrazi i Bijeli Potok.
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