Putinov rodoslov podstakao Ruse da istražuju porodično porijeklo

Rusi su se zainteresovali za porodičnu istoriju i počeli da naručuju izradu rodoslova nakon što je na Sanktpeterburškom međunarodnom ekonomskom forumu predstavljeno porodično stablo predsjednika Rusije Vladimira Putina, izjavio je za RIA Novosti osnivač i direktor Doma porodičnih tradicija "Kristijan" Mihail Ševeljev.

Dom porodičnih tradicija "Kristijan" je 2024. godine na svom štandu izložio Putinovo porodično stablo uramljeno u ram. Podatke za sastavljanje rodoslova samostalno je prikupio jedan od rođaka ruskog predsjednika, a potom se obratio kompaniji kako bi rodoslov bio profesionalno uređen.

"Da, zaista jeste bilo, jer su o tome pisali brojni mediji", rekao je Ševeljev, odgovarajući na pitanje da li je nakon predstavljanja predsjednikovog porodičnog stabla došlo do porasta interesovanja za njihovu kompaniju.

Medijska pažnja podstakla interesovanje za genealogiju

Istakao je da se ranije u ruskom medijskom prostoru nije mnogo govorilo o značaju porodične istorije, niti su pojmovi poput "porodično stablo" i "genealogija" bili široko zastupljeni.

"To je bio prvi slučaj da se izraz 'genealoško stablo' toliko dugo zadržao među najvažnijim vijestima. Mi smo to svakako osjetili - stizao nam je veliki broj poziva, ljudi su nam postavljali mnoga pitanja, prilazili su našem štandu i interesovali se za tu temu", ispričao je direktor kompanije.

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Rođak predsjednika Rusije dvije decenije istraživao porodično porijeklo

Precizirao je da je jedan od predsjednikovih rođaka, Aleksandar Mihajlovič, oko dvadeset godina sam istraživao porodičnu istoriju i pravio porodično stablo, bez ikakve administrativne pomoći, dok je kompanija pomogla da se rodoslov grafički uredi za objavljivanje njegove knjige.

Ocijenio je da je to dobar primjer koji pokazuje da svako, ako ima dovoljno vremena i volje, može samostalno da rekonstruiše svoju porodičnu istoriju, bez angažovanja stručnjaka.

"Naravno, u jednom trenutku povećao se i broj naručilaca. Efekat je bio kratkotrajan, ali je postojao. Najvažnije je to što su nas se setili potencijalni klijenti sa kojima smo i ranije razgovarali. Porodična istorija je često nešto što je važno, ali nije hitno, pa ljudi nikako da se time pozabave", naveo je.

Prema njegovim rečima, nakon što su videli vest o Putinovom porodičnom stablu, potencijalni klijenti sa kojima su ranije dugo pregovarali ponovo su se zainteresovali za tu temu i konačno odlučili da se posvete istraživanju sopstvene porodične istorije.

Dodao je da je, po njegovom mišljenju, objavljivanje takve vijesti zaista povećalo interesovanje šire javnosti za očuvanje porodične istorije i svest o njenom značaju, prenosi RT Balkan.