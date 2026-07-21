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Paklene temperature u Grčkoj: Na krovovima izmjereno 75 stepeni

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 12:05

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Мушкарац се расхлађује испод фонтане са воденом измаглицом током врелог љетњег дана у Бечу, у Аустрији, у суботу, 27. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Heinz-Peter Bader

Grčka je na udaru toplotnog talasa, prilikom kog su zabilježene rekordne temperature.

Na krovovima je zabilježeno čak 75 stepeni Celzijusa u nekim područjima, a na asfaltu do 60 stepeni.

Prema podacima mreže automatskih meteo-stanica Nacionalne meteorološke opservatorije u Atini (meteo.gr), najviša temperatura zabilježena je u Rizi na Korintu, Makrakomiju u Ftiotidi i Oleniju u Iliji, gdje je živa dostigla 41,1 stepen Celzijusa, prenosi portal Katimerini.

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Velike vrućine zahvatile su već dio Grčke jer je temperatura od 40 stepni Celzijusa premašena na više od 24 meteorološke stanice.

Prema podacima meteo-opservatorije u Atini na 159 meteoroloških stanica u Grčkoj maksimalne vrijednosti bile iznad 37 stepeni Celzijusa što potvrđuje intenzitet i geografski obim fenomena ovogodišnjeg toplotnog talasa.

(Kurir)

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Grčka

toplotni talas

Rekordni toplotni talas

vrućina

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