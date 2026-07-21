Tragedija u Sarajevu: Vozač trotineta preminuo nakon udesa

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Ovog muškarca iz Viteza juče je u poslijepodnevnim časovima udario automobil "škoda" kojim je upravljao E. T. iz Sarajeva, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Povrijeđeni je preminuo noćas na Klinici za anesteziju i reanimaciju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a saobraćajna nesreća dogodila se u 17.45 časova, prenosi Srna. Hronika U sudaru automobila i električnog trotineta povrijeđena jedna osoba

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