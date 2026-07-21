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U Manastiru Osovica proslavljena hramovna slava Sveti Prokopije

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 16:13

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Манастир Осовица прославио славу Св Прокопија
Foto: Srna

U Manastiru Osovica kod Srpca danas je, uz prisustvo velikog broja vjernika, svečano obilježena hramovna slava Sveti velikomučenik Prokopije.

Svetu liturgiju služio je protojerej Milivoj Topić uz sasluženje sveštenstva i monaštva Eparhije banjalučke, nakon čega je obavljen slavski obred.

Iguman manastira arhimandrit Teofil rekao je da je praznik i ove godine obilježen u molitvenom i dostojanstvenom duhu.

On je podsjetio da se duhovne svečanosti u Osovici nastavljaju 25. jula, kada će biti proslavljen praznik Čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, a ovogodišnje obilježavanje biće posebno jer se navršava deset godina od njenog dolaska iz manastira Hilandar.

Kum slave bio je Pero Tubić sa porodicom, koji je istakao da ova uloga za njega ima poseban značaj, budući da učestvuje u obnovi Manastira Osovica od samih početaka.

"Ja sam eparhijski majstor i stolar. U dogovoru sa igumanom manastira svake godine sam sa porodicom kum manastirske slave. To za nas ima neizmjeran značaj i teško je opisati riječima. Nama to znači sve", poručio je Tubić.

Nakon liturgije za vjernike je priređeno posluženje i druženje u manastirskoj porti, prenosi Srna.

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Tagovi :

Manastir Osovica

slava hrama

Sveti Prokopije

liturgija

pravoslavni vjernici

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