Osumnjičen za masakr u Njemačkoj pronađen mrtav

Autor:ATV redakcija
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Osumnjičeni za prošlomjesečnu pucnjavu na sjeveru Njemačke, u kojoj je ubijeno šest osoba, pronađen je danas mrtav u zatvorskoj ćeliji, saopštile su vlasti.
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Pucnjava se dogodila 29. juna u Štadeu, zapadno od Hamburga, u ustanovi koja pruža privremeni smještaj trudnicama i mladim majkama sa djecom. U napadu su ubijeni zaposleni u skloništu i regionalnoj službi za brigu o mladima.
Istražioci vjeruju da je motiv pucnjave bio spor oko starateljstva nad tromjesečnom kćerkom osumnjičenog, turskog državljanina rođenog u Njemačkoj. Protiv njega je vođena istraga zbog sumnje da je počinio ubistvo.
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Muškarac, čiji identitet vlasti nisu objavile, pronađen je rano jutros mrtav u ćeliji zatvora u Bremerferdeu (Bremervörde), nedaleko od Štadea, saopštilo je Ministarstvo pravde njemačke savezne pokrajine Donja Saksonija.
Ljekar je utvrdio da je preminuo usljed gušenja. Dosadašnja istraga ukazuje na to da je osumnjičeni počinio samoubistvo, saopštilo je Ministarstvo, dodajući da nema naznaka da je u njegovu smrt bila umiješana još neka osoba.
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