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Novo hapšenje nakon ubistva pet ljudi u Njemačkoj

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 15:14

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Пуцњава у Штадеу, петоро мртвих
Foto: Screenshot / X

Nakon pucnjave u njemačkom gradu Štade, u kojoj je ubijeno pet osoba, privedena je još jedna osoba koja se dovodi u vezu s ovim događajem.

Iz policije je ranije saopšteno da je priveden jedan osumnjičeni, te da nije poznat motiv napadača.

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Rojters prenosi da za sada nije poznata uloga drugog privedenog u pucnjavi.

Pet mrtvih, "dinamična situacija"

Najmanje petoro ljudi ubijeno je u pucnjavi u gradu Štade, na sjeveru Njemačke, javljaju mediji.

"U velikoj policijskoj operaciji koja je u toku u sjevernom njemačkom gradu Štadeu, nakon što je ispaljeno više hitaca, prema prvim informacijama poginulo je više osoba. Vlasti navode da je riječ o 'dinamičnoj situaciji', odnosno da se okolnosti još mijenjaju", navodi Dojče vele.

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Građani su pozvani da izbjegavaju to područje i da poštuju uputstva hitnih službi koje se nalaze na terenu.

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Pucnjava

Njemačka

Štade

Ubistvo

Policija

hapšenje

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