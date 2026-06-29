Novo hapšenje nakon ubistva pet ljudi u Njemačkoj

Nakon pucnjave u njemačkom gradu Štade, u kojoj je ubijeno pet osoba, privedena je još jedna osoba koja se dovodi u vezu s ovim događajem.

Iz policije je ranije saopšteno da je priveden jedan osumnjičeni, te da nije poznat motiv napadača.

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Rojters prenosi da za sada nije poznata uloga drugog privedenog u pucnjavi.

Pet mrtvih, "dinamična situacija"

Najmanje petoro ljudi ubijeno je u pucnjavi u gradu Štade, na sjeveru Njemačke, javljaju mediji.

Fünf Menschen sind in einer Jugendhilfeeinrichtung im niedersächsischen Stade gestorben - mehrere Menschen wurden verletzt. Die Polizei nimmt zwei Verdächtige fest, darunter den mutmaßlichen Schützen. https://t.co/VAKgkF1wKg — Cicero Online (@cicero_online) June 29, 2026

"U velikoj policijskoj operaciji koja je u toku u sjevernom njemačkom gradu Štadeu, nakon što je ispaljeno više hitaca, prema prvim informacijama poginulo je više osoba. Vlasti navode da je riječ o 'dinamičnoj situaciji', odnosno da se okolnosti još mijenjaju", navodi Dojče vele.

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Građani su pozvani da izbjegavaju to područje i da poštuju uputstva hitnih službi koje se nalaze na terenu.