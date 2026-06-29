Tramp: Sastanak u vezi sa Iranom biće održan sutra u Dohi

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SAD Donald Tramp saopštio je da će sutra u Dohi, prijestonici Katara, biti održan sastanak u vezi sa Iranom.
On je na mreži "Trut sošl" napisao da je Iran zatražio da se održi sastanak.
Tramp nije naveo više detalja u vezi sa najavljenim sastankom.
Novinar "Aksiosa" Barak Ravid objavio je ranije da su se američka i iranska strana dogovorile da sutra održe konsultacije u Dohi.
Međutim, zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi, koji je dio iranskog pregovaračkog tima, negirao je da su ove sedmice planirane konsultacije Irana i SAD u Dohi, prenosi Srna.
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